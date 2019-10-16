Annesini darbeden dayısını yaraladı MERSİN - Mersin'in Tarsus ilçesinde, annesini darbeden dayısını pompalı tüfekle yaraladıktan sonra kaçan kişiyi yakalamak için çalışma başlatıldı.Barbaros Mahallesi'nde ağabeyi E.B. ile tartışan Z.B. bir süre sonra evine gitti. Evde annesinin dar