Anne ve kızlarını darbettikleri öne sürülen iki zanlı tutuklandı Isparta'da anne ve çocuklarını darbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan yabancı uyruklu iki şüpheli tutuklandı. İddiaya göre, Isparta Ticaret Kültür Merkezi yakınlarındaki parkta Afganistan uyruklu Ş.M. ve H.İ, annesinin yanındaki iki kız çocuğuna t