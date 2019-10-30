ANKARA - Ankara Şehir Hastanesi Gebe Okulunun açılışı törenle yapıldı.

Ankara İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Gülüm, törende yaptığı konuşmada, gebe okulunda, doğum öncesi ve sonrası ile bebeğin gelişimi için kritik önemdeki bilgilerin yetkin isimler anne adaylarına tarafından verildiğini, eğitimlerin bir bölümüne eşlerin de katılabildiğini söyledi.

Ankara Şehir Hastanesinde ilk gebe okulunun açıldığını dile getiren Gülüm, "Ankara içerisinde 2 ve 3'üncü basamakta 24'üncü, birinci basamakta da 27'nci gebe okulumuz. Bugüne kadar 2019 içerisinde 5 bin civarında gebemize 4 hafta süren eğitim verildi." bilgisini verdi.

Gülüm, bundan sonra da yeni gebe okullarının açılacağını kaydetti.

Ankara Şehir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Özlem Moraloğlu Tekin de Sağlık Bakanlığının 2011'de yayınladığı genelgeyle kamuya bağlı ve özel sektördeki tüm hastanelerde gebe bilgilendirmesi sınıflarının açılmasının teşvik edildiğini söyledi.

Tekin, artık pek çok hastanede gebe bilgilendirme sınıfının olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Biz de yeni açılan bir hastane olarak burada da gebe okulumuzu açtık. Amacımız burada vereceğimiz eğitimlerle gebelerimizi doğru bilgilendirmek. İnternetten alacakları bilgiler yerine daha doğru, uzman ekip tarafından doğru bilgilere ulaşmalarını sağlamak. Gebelik sürecinde destekleyebilmek ve hem de doğum evresine hazırlamak."

Gebe okulunda emzirme, bebeğin nasıl tutulacağı, banyosu gibi konularda da eğitimlerin verildiğini anlatan Tekin, "Burada fizyoterapistlerimizin ve ebelerimizin eşliğinde toplu ve bireysel randevularla yoga, pilates gibi gebelikte yapılabilecek hareketlerle ilgili de yine pratik eğitimlerimizi de yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Muhabir: Buket Güven