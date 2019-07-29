Ankara Medipol Üniversitesi'nden açıklama

- Ankara Medipol Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Zeki Şengil: - "(Ankara Tren Garı binasının üniversiteye hibe edildiği yönündeki haberler) Üniversitemiz, bahse konu ek bina ve misafirhaneyi Milli Emlak'tan reel rayiç bedelle 29 yıllığına kiralamış b

Ankara Medipol Üniversitesi'nden açıklama
22 Okunma
0
Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL (AA) - Ankara Medipol Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Zeki Şengil, Ankara Tren Garı binasının üniversiteye hibe edildiği yönündeki iddialara ilişkin, "Üniversitemiz, bahse konu ek bina ve misafirhaneyi Milli Emlak'tan reel rayiç bedelle 29 yıllığına kiralamış bulunmaktadır. Yani hibe, verilme gibi bir durum söz konusu değildir." ifadelerini kullandı.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Zeki Şengil, yaptığı yazılı açıklamada, dün bazı basın-yayın organlarında ve haber sitelerinde tarihi Ankara Tren Garı binasının üniversitelerine verildiğine dair bazı yanıltıcı haberlerin yer aldığının görüldüğünü, bu haberlerin kasten ya da bilgisizlikten kaynaklı yanlışların tashih edilmesi zarureti doğurduğunu belirtti.

Haberlerin bazılarında bahse konu binanın, tarihi Ankara Tren Garı ana binasıymış gibi algılanmasına neden olacak fotoğrafların kullanıldığını aktaran Şengil, "Oysa konunun bina ile ilgisi yoktur. Tarihi Ankara Tren Garı ana binası TCDD’nin mülkiyetindedir ve TCDD tarafından kullanılmaya devam edilmektedir." ifadelerini kullandı.

Eğitime uygun bina ve arsaların eğitime destek amacıyla üniversitelere tahsisinin yasal bir uygulama olduğunu belirten Şengil, şunları kaydetti:

"Bu gibi uygulamaların yakışıksız tanımlamalarla itham edilmesi sadece üniversitemize yönelik bir karalama faaliyeti olmakla kalmaz, aynı zamanda Türkiye’deki birçok üniversiteyi haksız yere töhmet altında bırakır. Nitekim bugüne kadar birçok üniversiteye birçok arsa ve bina tahsis edilmiştir. Bu gibi yapıların, tarihi kimlikleriyle korunması ve yaşatılması amacı, hatta şartıyla kamu hizmeti veren kurumlara tahsisi üniversitemize has ve ayrıcalıklı bir durum değildir. Söz konusu bina da tarihi kimliğiyle yaşamaya devam edecektir.

Üniversitemize hibe edilmeyen, sadece tahsis edilen binaların 'verildi' yüklemiyle haberleştirilmesi, en iyimser yaklaşımla hukuki bir gerçeğin tahrif edilmesi anlamına gelmektedir. Üniversitemiz, bahse konu ek bina ve misafirhaneyi Milli Emlak’tan reel rayiç bedelle 29 yıllığına kiralamış bulunmaktadır. Yani hibe, verilme gibi bir durum söz konusu değildir."


- "2 yıl önceki bir işlem"

Rektör Şengil, bundan yaklaşık 2 yıl önce gerçekleştirilmiş bir işlemin bugün olmuş gibi gösterilmesinin hem bazı siyasi amaçlara hizmet etme hem de kayıt dönemi öncesi üniversiteyi itibarsızlaştırmaya çalışma teşebbüsü olarak şüphe uyandırdığını belirterek, "Bu gibi kirli hesapların amacına ulaşma ihtimali yoktur. Söz konusu yanıltıcı haberlerle ilgili yasal işlemler başlatılmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
ISPARTA'DA MELİKLER YAYLASI’NDA GÖKYÜZÜ ŞÖLENİ
Isparta Belediyesi şehir içi temizlik ihalesi yapıldı
Isparta'da Gökyüzü Gözlem Şenliği tamamlandı
​Turistlerin yeni rotası: Sagalassos ve lavanta tarlası
Isparta'da tarım aletleri satışı ve tamiri kalenderler ticaret
14 yıldır Isparta'da özel güvenlik eğitim veriyorlar
SDÜ Rektörlüğüne Çarıkçı yeniden atandı
Isparta'da sanayi bölgesinde elektrik kesintisi
Isparta'da su arıtma cihazı, güneş paneli ve enerji sistemleri Ergün ISI'da
Sürücüler dikkat! Isparta'da trafiğe kapalı yol uyarısı
ATSO Başkanı Çetin'den Isparta Belediyesi'ne ziyaret
Isparta'da Jandarmadan geniş kapsamlı uyuşturucu operasyonu!
Tüm sürücüleri ilgilendiriyor! Bu cezayı iptal ettirebilirsiniz...
Isparta'da Önder AVM şubelerinde indirimler başladı
Isparta Valisi Seymenoğlu. Direkli Köyü'nde
ISPARTA'DA MELİSA TARLA GÜNÜ ETKİNLİĞİ YAPILDI
Isparta merkezde elektrik kesintileri
​ISPARTA GÖKYÜZÜ GÖZLEM ŞENLİĞİ MELİKLER YAYLASI’NDA
Isparta'da yasa dışı kenevir operasyonu! 158 kök ele geçirildi
Isparta'da jandarmadan kaçak balık avına geçit yok
Isparta Kültür Müdürlüğü'nden önemli duyuru
“GÖLSU” projesi kapsamında Isparta ilimizde nasibini aldı
Isparta Royal Restaurant'tan Güveçte lezzetler
Isparta'da otomobil evin bahçesine devrildi
ISPARTA BELEDİYE BAŞKANI 24 TEMMUZ BASIN BAYRAMI MESAJI
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek oldu
Isparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerIsparta Güneykent Gül Festivali'nden kareler
Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!
Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaTürkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Oksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli Parkı
Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?
Antalya'da martta deniz keyfiAntalya'da martta deniz keyfi
Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerDünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıMuhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?Antalya'da martta deniz keyfi
ısparta mobilyasite parfümeriısparta sineklikiphone ekran tamiriroyal restaurantisparta giyotin cam balkonISPARTA PERDE FİRMALARIIsparta Motor TamircilerISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Sürücüler dikkat! Isparta'da trafiğe kapalı yol uyarısıSürücüler dikkat! Isparta'da trafiğe kapalı yol uyarısı25 Temmuz 2019
Türkiye'nin en karanlık bölgesi Isparta Dedegöl dağı etekleriTürkiye'nin en karanlık bölgesi Isparta Dedegöl dağı etekleri23 Temmuz 2019
Isparta'da su arıtma cihazı, güneş paneli ve enerji sistemleri Ergün ISI'daIsparta'da su arıtma cihazı, güneş paneli ve enerji sistemleri Ergün ISI'da26 Temmuz 2019
Isparta'da otomobil evin bahçesine devrildiIsparta'da otomobil evin bahçesine devrildi23 Temmuz 2019
Isparta'da Jandarmadan geniş kapsamlı uyuşturucu operasyonu! Isparta'da Jandarmadan geniş kapsamlı uyuşturucu operasyonu! 25 Temmuz 2019
Isparta'da sanayi bölgesinde elektrik kesintisiIsparta'da sanayi bölgesinde elektrik kesintisi26 Temmuz 2019
Emeklilerin maaş farkı ödeme tarihi belli olduEmeklilerin maaş farkı ödeme tarihi belli oldu23 Temmuz 2019
14 yıldır Isparta'da özel güvenlik eğitim veriyorlar14 yıldır Isparta'da özel güvenlik eğitim veriyorlar27 Temmuz 2019
​ISPARTA GÖKYÜZÜ GÖZLEM ŞENLİĞİ MELİKLER YAYLASI’NDA ​ISPARTA GÖKYÜZÜ GÖZLEM ŞENLİĞİ MELİKLER YAYLASI’NDA 24 Temmuz 2019
Tüm sürücüleri ilgilendiriyor! Bu cezayı iptal ettirebilirsiniz...Tüm sürücüleri ilgilendiriyor! Bu cezayı iptal ettirebilirsiniz...25 Temmuz 2019
SDÜ Rektörlüğüne Çarıkçı yeniden atandıSDÜ Rektörlüğüne Çarıkçı yeniden atandı27 Temmuz 2019
“GÖLSU” projesi kapsamında Isparta ilimizde nasibini aldı“GÖLSU” projesi kapsamında Isparta ilimizde nasibini aldı24 Temmuz 2019
Burdur'da silahlı yaralamaBurdur'da silahlı yaralama24 Temmuz 2019
ISPARTA'DA MELİSA TARLA GÜNÜ ETKİNLİĞİ YAPILDIISPARTA'DA MELİSA TARLA GÜNÜ ETKİNLİĞİ YAPILDI25 Temmuz 2019
Burdur'da otomobilin çarptığı çocuk öldüBurdur'da otomobilin çarptığı çocuk öldü26 Temmuz 2019
Isparta'da yasa dışı kenevir operasyonu! 158 kök ele geçirildiIsparta'da yasa dışı kenevir operasyonu! 158 kök ele geçirildi24 Temmuz 2019
Isparta Kültür Müdürlüğü'nden önemli duyuruIsparta Kültür Müdürlüğü'nden önemli duyuru24 Temmuz 2019
Isparta merkezde elektrik kesintileriIsparta merkezde elektrik kesintileri25 Temmuz 2019
Isparta'da jandarmadan kaçak balık avına geçit yokIsparta'da jandarmadan kaçak balık avına geçit yok24 Temmuz 2019
Kullandığı traktörün altında kalan çocuk öldüKullandığı traktörün altında kalan çocuk öldü25 Temmuz 2019