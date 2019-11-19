Andorra düşük vergilerden ve kayak turizminden kazanıyor

Avrupa'nın yüz ölçümü bakımından en küçük ülkelerinden biri olan Andorra, gelirinin önemli bir kısmını düşük vergiler ve kayak turizminden elde ediyor.

Andorra düşük vergilerden ve kayak turizminden kazanıyor
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Isparta Düğün Salonları

ANDORRA LA VELLA - Avrupa'nın altıncı en küçük yüz ölçümüne sahip ülkesi Andorra, vergisiz alışveriş cenneti olarak öne çıksa da artık kayak merkezleriyle de adını duyurmak istiyor.

Avrupa ülkeleri arasında en düşük vergi oranına sahip ülke olarak bilinen Andorra, özellikle sınır komşuları Fransa ve İspanya'ya nazaran sunduğu cazip vergi avantajlarıyla tanınıyor.

Fransa'da yüzde 20, İspanya'da yüzde 21 oranında olan kurumlar vergisi Andorra'da yasa gereği en fazla yüzde 10 olurken, şirketlere göre bu oran yüzde 2'ye kadar inebiliyor.

Düşük vergi sistemi Andorra ekonomisinin temelini oluştururken, 77 bin nüfuslu ülkenin yılda 9 milyona yakın turist çekmesinde en etkili faktörün de bu olduğu biliniyor.

Ancak Andorra hükümeti, vergi avantajının yanına kayak turizmini de ekleyerek, bu sektöre yönelik son dönemlerde yaptığı yatırımlarla turist sayısını daha da artırmanın yollarını arıyor.

Fransa ve İspanya arasında 468 kilometrelik yüz ölçümüne sahip, engebeli dağlar ve dar vadilerle kaplı Andorra'da, Ordino-Arcalis, Grandvalira, Vall Nord, Pas de la Casa, Pal Arnisal ve Soldeu öne çıkan kayak merkezleri arasında yer alıyor.

Ülkede önceleri tarım ve hayvancılık üzerine kurulu olan sosyal yaşam, 20. yüzyılın sonlarından itibaren ticaret ve kış turizmine odaklandı. Varlığı 1930'lı yıllara dayanan kayak merkezleri, yüksek teknoloji ve altyapı yatırımlarıyla modern hale dönüştürüldü.

İsviçreli araştırma şirketi Laurent Vanat'ın 2018 yılı verilerine göre, dünyanın en fazla turist çeken kayak merkezlerinde Andorra 12. sırada yer alıyor.

Kayak merkezlerine 60 milyon avrodan fazla yatırım

Andorra hükümeti, 2018-2019 yıllarında kayak merkezlerini teşvik etmek için 60 milyon avrodan fazla yatırım yaptı.

Uluslararası Kayak Federasyonunun son Dünya Kupası'nı 11-17 Mart 2019'da Andorra'da düzenlemiş olması da bu yatırımların gelmesine yardımcı oldu.

Kayak turizmi Andorra'nın gayri safi yurt içi hasılasına doğrudan yüzde 4, dolaylı olarak (restoran, otel, kayak için malzeme ve kıyafet alımı) yüzde 30 civarında katkı yapıyor.

Kayak merkezleri yaklaşık 2 bin 500 kişiye istihdam sağlarken, bu işletmelerin yıllık gelirinin 100 milyon avronun üzerinde olduğu belirtiliyor.

Diğer yandan, 2019-2020 sezonunda Andorra'da ilk pist açılışı geçen hafta sonu Ordino-Arcalis'de yapıldı.

Ordino-Arcalis pisti çalışanlarından Cristina, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Ben Arjantinliyim ve 2011 yılında sezonluk işçi olarak buraya geldim. Sonrasında bir yıl daha bir yıl daha derken, 9 yıldır burada yaşıyorum. Kayak, burada her geçen yıl daha da gelişen bir sektör. Andorra'da olmaktan çok memnunum." dedi.

Andorra'da kayak pistlerinin 3 Mayıs'a kadar açık tutulması öngörülüyor.

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