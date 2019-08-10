KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde satranç kursunu başarıyla tamamlayanlara sertifikaları törenle verildi.

Andırın Halk Eğitim Merkezi Müdürü İbrahim Hakan Gök, Şehit Mustafa Dobur İmam Hatip Ortaokulu'nda düzenledikleri satranç kurusunu başarıyla tamamlayan öğrencileri tebrik etti.

Gök, yaz tatilinde yapılan satranç kursuna öğrencilerin büyük bir ilgi gösterdiğini belirtti.

Andırın Belediye Başkanı Ahmet Doğan ise çocukları sanal oyunlardan kurtarıp, zihinlerini çalıştıran böyle bir etkinliğe katkıda bulunan merkez müdürlüğüne ve kurs öğretmeni Muhsin Çelebi Arslantaş, velileri ve öğrencileri tebrik etti.

Satranç antrenörü Muhsin Çelebi Arslantaş da 105 öğrenciye satranç kursu verdiklerini belirterek, satrancın sadece oyun olarak görülemeyeceğini çünkü hükümdarların strateji ve taktik oyunu olduğunu belirtti.

Konuşmaların ardından öğrencilerin sertifikaları verildi.