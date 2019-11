KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde görev yapan müzik öğretmenleri, meslektaşlarına müzik dinletisi sundu.

Andırın Kaymakamı Emre Dündar, Şehit Yasin Höbek Yatılı Bölge Ortaokulu Salonu'nda düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, öğretmenlerin devletin göz bebeği olduğunu söyledi.

Devletimizin yaz tatilini kısaltıp, ara tatili uzatmasının öğretmenlerin motivasyonunuzu yükseltmek amacı taşıdığını dile getiren Dündar, öğretmenliğin önemine dikkati çekti.

Dündar, 11 yaşından beri kaymakam olmak isteğini anlatarak,

"Gittiğim her okulda anlatıyorum. Ben 11 yaşından beri kaymakam olmak istiyorum. Kaymakam olduğum ilk gün de aradığım ilk kişi sınıf öğretmenimdi. Aradım o insanın telefonda ağladığını duydum ben. Yani düşünün sizin öğrencilerinizden biri kaymakam olmuş ilk kaymakam olduğu gün sizi arıyor. Diyor ki 'Öğretmenim ben kaymakam' oldum. Yani siz öğrencilere sahip çıkarsanız bu öğrenciler sizi unutmazlar. Ben her memlekete gittiğimde sınıf öğretmenimin elini öpüyorum. Çünkü o bana, her zaman iyi olmayı, ders çalışmayı, iyi insan olmayı ve hedeflerime ulaşmayı öğretti. Sizden de bunları bekliyoruz. Her zaman yanınızdayız, her konuda ziyaret edebilirsiniz."

Konuşmanın ardından sahne alan müzik öğretmenleri Hatice Gökçeli ve Serhat İşiyok, Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği şarkıları seslendirerek öğretmenlere müzik dinletisi sundu.

Programa, İlçe Milli Eğitim Mehmet Ali Kaya, şube müdürleri Adem Temiz, Halil İbrahim Doğan ve ilçede görev yapan öğretmenler katıldı.