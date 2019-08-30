KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, gençlik merkezi üyesi bir grup gönüllü genç, öğrencilerin yeni eğitim yılına daha iyi şartlarda başlaması için, okulun duvarlarına resimler çizip, binanın temizliğini yaptılar.

İlçeye bağlı kırsaldaki Karaelbistan mahallesindeki Şehit Mevlüt Yıldız İlkokulu bünyesindeki anaokulunda değişiklik yapmak isteyen okul idaresi, Elbistan Gençlik Merkezi ile görüştü.

Öğrencilerin yeni eğitim yılına daha iyi şartlarda girmesini isteyen gönüllülerden oluşan bir grup, okul bahçesindeki anasınıfı binasının duvarlarına rengarenk resimler çizdi. Okul bahçesinde oyun alanları oluşturdu ve binayı temizleyerek ilk ders ziline hazır hale getirdi.

Gençlik Merkezi Müdürü Ahmet Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca 2019 yılının gönüllülük yılı ilan edildiğini hatırlatarak, gençlerin ihtiyaç duyulan her alanda gönüllü olarak yer aldıklarını söyledi.

Böyle faydalı bir organizasyonu düzenledikleri için çok mutlu oldukları dile getiren Yılmaz, şöyle konuştu:

"Anasınıfında gençlerimizle birlikte gelerek bir dizi gönüllülük faaliyetinde bulunduk. Sınıflarımızı boyadık, kütüphane temizliği yaptık. Okulun çevresi ile ilgili birtakım düzenlemeler de bulunduk. Ben gönüllü gençlerimize bu faaliyetlere katıldıkları için teşekkür ediyorum. Okul idaremize de bize sağlamış olduğu kolaylıklardan dolayı teşekkür ediyorum. Gençlerimize ve çocuklarımıza da yeni eğitim öğretim yılında başarılar diliyorum."

Okul Müdürü Halil Şimşek de gönüllülerin anasınıfını çiçek bahçesine dönüştürdüğünü ifade ederek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Gönüllü gençlerden Zeynel Kaplan da etkinliğe katıldıkları mutlu olduklarını belirerek, yaptıkları çalışma sayesinde minik öğrencilerin sıcak bir ortamda eğitime başlamalarına katkı sunduklarını kaydetti.

