MERSİN (AA) - Mersin'in Anamur ilçesinde 27 okula "Beyaz Bayrak" verildi.
Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülen "Temiz okul, sağlıklı okul" projesi kapsamında ilçedeki 27 okul, "Beyaz Bayrak" almaya hak kazandı.
İlçe Milli Eğitim Müdürü İlyas Mercan, Anamur Ortaokulu'nda düzenlenen törende, projenin, yaşam kalitesinin yükseltilmesi ve yeterli eğitim almış sağlıklı nesiller yetiştirilmesini amaçladığını söyledi.
Mercan, ilçede "Beyaz Bayrak" alan eğitim kurumu sayısının 32'e yükseldiğini kaydetti.