'Analarımızın yüreğindeki ateş, terörü bitirecek'

15 Temmuz Derneği Kadın Komisyonu Başkanı Arslantürk, "Şundan hiç şüphemiz yok ki terör örgütleri analarımızın gözyaşlarında boğulacaklar. Analarımızın yüreğindeki ateş, terörü bitirecek." dedi.

'Analarımızın yüreğindeki ateş, terörü bitirecek'
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Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL - 15 Temmuz şehidi Prof. Dr. İlhan Varank'ın ablası, 15 Temmuz Derneği Kadın Komisyonu Başkanı Ayşe Arslantürk, "Şundan hiç şüphemiz yok ki terör örgütleri analarımızın gözyaşlarında boğulacaklar. Analarımızın yüreğindeki ateş, terörü bitirecek." dedi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki Şehitler Makamı'nda 15 Temmuz Derneği Kadın Komisyonu'nca Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan ailelere destek vermek için basın açıklaması yapıldı.

Komisyon adına basın açıklamasını okuyan Arslantürk, 15 Temmuz şehitlerinin aileleri ve kadın gaziler olarak Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan ve sayıları her geçen gün artan analara, babalara destek olmak için toplandıklarını söyledi.

Arslantürk, terör örgütü FETÖ'nün 15 Temmuz'da gerçekleştirdiği hain darbe girişiminde annesini, babasını, eşini, evladını, kardeşini kaybeden aileler olduklarını dile getirerek, "O gece şehitlerimiz gibi cesurca kurşunların üzerine yürüyüp gazilik makamına ulaşan kadınlarımız da bugün burada bizimle birlikte. Şehit yakınları olarak yaşadığımız acı tarif edilemez. Tek tesellimiz ise yakınlarımızın şehadet şerbeti içerek, Peygamber efendimize komşu olduklarını bilmek." diye konuştu.

"Analarımızın siyaset üstü birlikteliği terörü bitirecektir"

Ülkede yıllardır terörle mücadele edildiğini anlatan Arslantürk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"PKK, DHKP/C, FETÖ, DEAŞ fark etmiyor. İsimler değişse de Türkiye'mizi bölme, parçalama ve dış güçlerin maşası yapma isteği baki kalıyor. Terör örgütleri militanlarını ithal etmiyor. Evlatlarımızı kullanarak, ellerine tutuşturdukları silahları bize karşı doğrultmalarını sağlıyorlar. FETÖ'nün bunu nasıl yaptığını 15 Temmuz'da hep beraber gördük. Diyarbakır'da Hacire Akar'ın yaktığı ateş bu kısır döngüyü kırmak için büyük bir fırsat oldu. Evlatlarını çocuk yaşta dağa kaçıran örgüte karşı ayaklanan aileler, korku duvarını aştı. Bizler de geçen hafta Diyarbakır HDP İl Binası önünde evlat nöbeti tutan ailelere destek ziyareti yaptık. Gördüğümüz tablo umutlarımızı tazeledi. Bir yanımızda çocuğu dağa kaçırılan anne, başka bir yanımızda asker oğlu PKK'nın elinde olan anne. Hiç şüphemiz yok ki analarımızın bu siyaset üstü birlikteliği terörü bitirecektir. Diyarbakırlı annelerin başlattığı mücadele bizlere 15 Temmuz'da vatan için canını feda eden ve geri adım atmadan korkusuzca kurşunların üzerine yürüyen en yakınımızdakileri hatırlatıyor. Biz o gece nasıl vatan için canımızdan geçtiysek, sonrasında tüm Türkiye'nin meydanlarında günlerce demokrasi nöbeti tuttuysak bugün Diyarbakır'daki anne ve babalar da aynı kararlılıkla evlatları için nöbet tutuyorlar."

Arslantürk, bu ailelerin çocukları dağdan ininceye dek onlara destek olmaya devam edeceklerini, terörün en büyük mağduru olarak, çocukları ne PKK'ya ne de FETÖ'ye kurban etmeyeceklerini kaydetti.

"Ağlarsa anam ağlar gerisi yalan ağlar" atasözünü hatırlatan Arslantürk, "Analarımızın gözyaşlarının ve kararlılığının tüm silahlardan ve söylemlerden daha etkili olduğunu biliyoruz. Şundan hiç şüphemiz yok ki terör örgütleri analarımızın gözyaşlarında boğulacaklar. Analarımızın yüreğindeki ateş, terörü bitirecek." ifadelerini kullandı.

Basın açıklamasının ardından Arslantürk ile şehit yakınları ve gaziler, "Hafıza 15 Temmuz Müzesi"ni ziyaret etti.

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