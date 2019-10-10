Anadolu Isuzu, Tiflis'e Novociti Life teslimatına başladı

Şirket, Tiflis Belediyesi’ne satışını yaptığı 220 adetlik Novociti Life'ın 60 adetlik ilk bölümünü teslim etti - Anadolu Grubu Otomotiv Grup Başkanı Bora Koçak: - "Tiflis Belediyesi'ne 220 adet minibüs teslimatını gerçekleştiriyoruz. Türkiye'nin en büyük

Anadolu Isuzu, Tiflis'e Novociti Life teslimatına başladı
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Isparta Düğün Salonları

TİFLİS - Anadolu Isuzu, Gürcistan’ın Tiflis Belediyesi’ne satışını yaptığı 16,9 milyon avro tutarındaki 220 adetlik Novociti Life'ın ilk teslimatını gerçekleştirdi.

Anadolu Isuzu'nun Tiflis Belediyesi’ne satışını gerçekleştirdiği 220 adet Isuzu Novociti Life'ın ilk bölümünün teslimatı için başkent Tiflis'teki Avrupa Meydanı'nda tören düzenlendi.

Törene, Tiflis Belediyesi Başkanı Kakha Kaladze, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan, Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, Anadolu Grubu İcra Başkanı Hurşit Zorlu, Anadolu Grubu Otomotiv Grup Başkanı Bora Koçak, Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan, Anadolu Isuzu Pazarlama ve Kurumsal İletişim Müdürü Selda Çelik ve Anadolu Isuzu İhracat Direktörü Hakan Kefoğlu katıldı.

Törende konuşan Anadolu Isuzu Genel Müdürü Arıkan, üretimine 2017'de başladıkları Novociti Life araçlarını Tiflis'e getirdiklerini, araçların kesintisiz hizmet vermesi yönünde şirket olarak Tiflis Belediyesi'ne hep destek vereceklerini belirterek, "Araçların teslim törende bulunmak bizim için büyük bir şeref." dedi.

Türkiye ile Gürcistan halkları arasında dostane bağların mevcut olduğunu vurgulayan Arıkan, Tiflis sakinlerine yeni araçları sunduklarını ifade etti. Arıkan, “Avrupa’nın birçok şehrinde hizmet vermeye başlayan, Türk mühendisleri tarafından geliştirilen dünyaca ünlü modelimiz Novociti Life ile Tiflis'in ulaşım hayatında 8 metrelik araçlarımızla hizmet sunacak olmak bizlere gurur veriyor.” diye konuştu.


- "Tiflis için bugün tarihi bir gün"


Törenin ardından AA muhabirine konuşan Tiflis Belediyesi Başkanı Kaladze de, "Biz Türkiye'de üretilen 220 adet araç aldık, bunların 60 tanesini bugün teslim edildi. Diğerler ise yılın sonuna kadar gelecek. Tiflis için bugün tarihi bir gün." ifadelerini kullandı.

Anadolu Grubu'nun Gürcistan'da çeşitli yatırımlara imza attığını belirten Kaladze, "Ben daha önce enerji bakanıyken Anadolu Grubu ile önemli projeleri gerçekleştirdik." şeklinde konuştu.

Gelecekte de Anadolu Grubu ile iş birliği yapmaya hazır olduklarını kaydeden Kaladze, "Bunlar çok güzel, konforlu ve kompakt otobüslerdir. Bunlar yarından itibaren Tiflis sakinlerine hizmet etmeye başlayacak." bilgisini verdi.

Anadolu Grubu Otomotiv Grup Başkanı Koçak da Anadolu Grubu'nun Gürcistan'da 1990'lı yıllardan beri faaliyet gösterdiğini, ilk iş birliğine de otomotiv alanında başladıklarını kaydederek, "Yaklaşık 25 yıl aradan sonra bugün önemli bir ihracat için buradayız." dedi.

"Tiflis Belediyesi'ne 220 adet minibüs teslimatını gerçekleştiriyoruz. Türkiye'nin en büyük minibüs ihracatı diyebiliriz, bugün bizim için oldukça önemli bir gün." ifadelerini kullanan Koçak, Isuzu Novociti Life'ın ihracat pazarlarındaki varlığını gün geçtikçe artırdığını söyledi.

Koçak, "Yaklaşık 4 yıl önce yıllık 30 milyon avro seviyesinde olan ihracatımız 120 ile 125 milyon avro seviyesine 4 kat büyüterek getiriyoruz ve yüzde 15 büyüme imkana sahibiz." ifadelerini kullandı.

- Novociti Life

Verilen bilgilere göre, toplam 60 kişilik yolcu kapasitesiyle geniş iç hacimli Novociti Life, hem yolcuların konforu hem de aracın servis hizmetlerini minimum sürede gerçekleştirmek için tasarlandı. Araç, gün ışığının araç içerisinde etkin kullanımını sağlayan özel yolcu camı tasarımıyla, tekerlekli sandalyedeki yolcuların dahi yan camları kolaylıkla kullanabilmelerine imkan veriyor.

Bu sayede dış mekanı rahatlıkla gözlemleyebilen tekerlekli sandalyeli yolcular, Novociti Life’ın insan odaklı akıllı tasarımının tadını çıkarıyor.

Ayrıca, motor bölümü arka kısma alınan Novociti Life, bu sayede alçak tabanlı platformuna kavuştu. Motor ve yürüyen aksamın arkada olması, gerekli durumlarda şanzımanın ve motorun bakım ve onarımını da kolaylaştırırken araç arkasındaki kapak da servis edilebilirliği artıracak şekilde tasarlandı. Novociti Life’ın motor bölümüne üç taraftan ulaşılabilmesine imkan sağlayan bakım kapakları sayesinde bakım işlemleri kolaylaşırken müdahale süresi de kısalıyor.


- Novociti Life bir yılda 3 ödül birden aldı

Isuzu Novociti Life, 1 yılda toplam 3 ödül aldı. Turquality kapsamında 2017 yılının sonunda düzenlenen ve Türkiye’nin en prestijli tasarım organizasyonu Design Turkey yarışmasında İyi Tasarım Ödülü'nün sahibi olan Isuzu Novociti Life, ilk yurt dışı ödülünü 2018 yılının Nisan ayında A’Design Award & Competition’dan Gold A’Design Award ile almıştı.

Son ödülünü Polonya’nın Kielce şehrinde düzenlenen Transexpo Fuarı’ndan “New Model Bus” kategorisi 3’üncülüğüyle alan Isuzu Novociti Life, toplu ulaşımda midibüs segmentinde lider konumdaki Anadolu Isuzu’yu çok daha güçlü konuma taşıyor.

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