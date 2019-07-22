Anadolu Isuzu 170 bininci aracını üretti

- Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan: - "1994 yılından beri ihracat yapıyoruz ve bu araçla birlikte 17 bininci aracımızı yurt dışına ihraç edeceğimizi hepinize müjdelemek istiyorum"

Anadolu Isuzu 170 bininci aracını üretti
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Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL (AA) - Türkiye’de üretime başladığı 1983 yılından bu yana birçok başarılı projeye imzasını atan Anadolu Isuzu, fabrikasında düzenlediği törenle 170 bininci aracını üretim bandından indirdi.

Anadolu Isuzu açıklamasına göre, şirket, 1983 yılından bu yana üretimini gerçekleştirdiği Isuzu marka otobüs, midibüs, kamyon, kamyonet ve pick-up araçlarıyla başarılı birçok projeye imzasını attı. Japonya haricinde Isuzu üretim kalitesini ifade eden IMM sertifikasına sahip tek fabrika olma özelliğini taşıyan Anadolu Isuzu fabrikası, 22 Temmuz’da düzenlenen törenle 170 bininci aracını üretim bandından indirdi.

Aynı zamanda ihracat pazarlarında son yıllarda yaptığı yatırımlarla dikkati çeken Anadolu Isuzu, düzenlediği törende banttan indirilen aracı ihraç ederek 17 bininci aracını ihraç etmiş olacak.


- "Banttan indirdiğimiz otobüs ihraç edilecek"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, "Anadolu Grubu olarak, Japon iş ortağımız Isuzu ile 36 yıl önce çıktığımız yolculukta 170 bininci aracımızı üretim bandından indirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bugünün bir diğer önemi de banttan indirdiğimiz otobüsümüzün yurt dışına ihraç edilecek olması. 1994 yılından beri ihracat yapıyoruz ve bu araçla birlikte 17 bininci aracımızı yurt dışına ihraç edeceğimizi hepinize müjdelemek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan ise tüm ülkeye yayılmış başarılı teşkilatla iç pazarda güçlü olduklarını belirterek, "Son yıllarda büyüdüğümüz ihracat pazarlarındaki başarımızı her sene daha da perçinliyoruz. Anadolu Isuzu olarak bugün itibariyle 44 farklı ülkede faaliyet gösteriyoruz. Terzi isçiliğinde ve özeninde araçlar üretebiliyoruz ve dünya pazarlarında bu alanda rekabetçi bir pozisyona geldik. Her ülkenin kendi ihtiyacına göre farklı spesifikasyonlarda araç yapabilen, hızlı çevik ve ustalığı, birikimi yüksek dünya çapında bir ekip ve fabrikayız artık. Bu gurur hepimizin." ifadelerini kullandı.


- Ticari araçlarda 36 yıllık başarı


Açıklamaya göre, 1983 yılından bu yana hem üretimde hem de ihracatta başarılı işlere imza atan Anadolu Isuzu, ticaretin yükünü çekerken aynı zamanda Türkiye’nin birçok yerinde yetkili servisleriyle hızlı çözümler sunarak müşterilerinin memnuniyetini en üst seviyede tutuyor. Isuzu araçlarının sahipleri, araçlarını uzun yıllar kullanırken, satış sonrası hizmetlerden de maksimum seviyede yararlanıyor.

Türkiye’nin 63 ilinde 102 yetkili servisle Türkiye’nin en geniş ticari araç servis hizmetini sağlayan Anadolu Isuzu, yurt dışı yapılanmasında ise 5 yıl önce aldığı kararla yeni yatırımlarıyla dikkati çekiyor. 2019 yılı ile birlikte 32 distribütörü ile 44 farklı ülkede hizmet veren Anadolu Isuzu, Otomotiv Sanayii Derneği’nin (OSD) 2019 yılı başında düzenlediği ödül töreninde İhracat Başarı Ödülüne layık görüldü.

1984 yılından günümüze farklı segmentlerde ürün çeşitliliğiyle öne çıkan Anadolu Isuzu, bugüne kadar toplamda 85 bin 913 adet kamyon, 32 bin 602 adet kamyonet, 43 bin 957 adet midibüs ve otobüs, 7531 adet de halen Türkiye’de üretilen ilk ve tek Pick-up olma özelliğini taşıyan Isuzu D-Max üretimi gerçekleştirdi. 36 yıllık süreçte 170 bin araç üreten Anadolu Isuzu, ihracat pazarlarında son yıllardaki atılımlarıyla toplamda 1 bin 110 araç ihraç etme başarısını gösterdi.

- 2019’ta 120 milyon avroluk ihracat bekleniyor

2015’te başlayan değişim süreciyle birlikte ihracatta büyük bir ilerleme kaydeden Anadolu Isuzu, avro cinsinden 2015’te 29 milyon, 2016’da 56 milyon, 2017’de 67 milyon, 2018 ise 93 milyon ihracat geliri elde etti. 2023 yılına kadar ihracatını iki katına çıkarmayı hedefleyen şirket, geçen yıl yaptığı atılımlarla kendi markası AOS’u da oluşturarak İngiltere, İrlanda, Rusya ve Güney Amerika gibi bölgelerde aktif rol oynamaya başladı.

2018 yılında yurt dışında 964 adet araç satışı gerçekleştiren Anadolu Isuzu, 44’ten fazla ülkedeki distribütör yapılanmasını 2022 yılında 60’a yakın ülkeye genişleterek güçlü bir küresel otobüs markası olmak istiyor. 2018’deki 93 milyon avro ihracat başarısından sonra hedeflerini büyüten Anadolu Isuzu, 2019 yılında ise 120 milyon avro hedefine ulaşmayı planlıyor.

Ayrıca Ar-Ge’deki başarısıyla ülkelerin ihtiyaçlarına göre farklı araçlar üreterek terzi işçiliğinde çalışan Anadolu Isuzu, bu alandaki yeteneğiyle son yıllarda birçok Avrupa ülkesi belediyelerinden yüksek adetli sipariş alarak, teslimatlarını gerçekleştirme başarını gösterdi.

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