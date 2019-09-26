MERSİN - Anadolu Ateşi dans grubu turne kapsamında Mersin'de sahne aldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye bünyesindeki Kadın ve Çocuk Çalışma Grubu sosyal sorumluluk projesi kapsamında, sanata ilgi duyan ve özel yeteneği olan 60 çocuk gösteriyi izledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, muazzam bir gösteri izlediklerini belirtti.

Anadolu Ateşi ekibinin işini çok iyi yaptığını aktaran Seçer, " Mersin, her Anadolu kenti gibi rengarenk bir cümbüşe sahip. Burada yurdun her yerinden insan var. Bu güzel kente gelmişler ve biz burada birlik, beraberlik ve huzur içerisinde yaşıyoruz." ifadesini kullandı.

Öğrencilerden Sultan Özgün ise daha önce böyle bir gösteri izlemediğini belirterek, gösterinin beklediğinden de güzel olduğunu kaydetti.

Derya Öztürk de bu gösteriyi izlemelerine olanak sağlayanlara teşekkür etti.