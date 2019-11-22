İSTANBUL - Amazon.com.tr'nin 26-30 Kasım'da gerçekleşecek "Beklenen Cuma" fırsatları kapsamında birçok farklı kategoride yüzde 70'e varan indirim tüketicilerle buluşacak.

Amazon.com.tr'den yapılan açıklamaya göre, şimdiye kadarki en büyük "Beklenen Cuma"ya hazırlanan amazon.com.tr, satıcısı olduğu ürünlerde hızlı teslimat sunacak, sürpriz indirimler her gün yeni ürünlerle devam edecek.

Kullanıcılara "Beklenen Cuma" kapsamında, elektronik ve teknolojik ürünlerden modaya, ev aletlerinden spor ekipmanlarına kadar birçok farklı kategoride yüzde 70'e varan indirim sunulacak.

Molfix bebek bezi, Sony TV, Tefal ürünleri, HP bilgisayarlar, JBL kulaklıklar, GEOX ayakkabıların da bulunduğu binlerce farklı ürün sürpriz fiyatlarla satışta olacak.

Bunlara ek olarak amazon.com.tr, satıcısı olduğu birçok üründe sunduğu hızlı teslimat seçeneğiyle indirim döneminde alınan ürünlerin tüketicilere zamanında ulaştırılmasını sağlayacak.



