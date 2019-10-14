Amasya Üniversitesi öğrencileri Dokuma Park'ı gezdi ANTALYA - Amasya Üniversitesi öğrencileri Dokuma Park'ı ziyaret etti.Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Amasya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Bölümü öğrencileri, Kepez Belediyesi'nin halkın kullanımına kazan