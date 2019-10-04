Alzaymırda depresyona 'akupunktur' freni

Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulaması akupunktur ile alzaymırda anksiyete ve depresyon problemlerinde olumlu sonuçlar alındı.

Alzaymırda depresyona 'akupunktur' freni
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Isparta Düğün Salonları

ANKARA - ABD'de yapılan bilimsel çalışma sonucu, alzaymırda geleneksel tamamlayıcı tıp uygulaması akupunktur ile anksiyete ve depresyon problemlerinde olumlu sonuçlar alındığı belirlendi.

Kadın Sağlığı Derneği Başkanı ve Akupunktur ve Fitoterapi Uzmanı Dr. Buğra Buyrukçu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünya genelinde 24 milyon kişiyi etkileyen ileri yaş demans hastalarının yaklaşık yüzde 60 ila 80'inin alzaymır hastalarından oluştuğunu söyledi. Alzaymırın, yaşlılarda en sık görülen ölüm nedenleri arasında yer aldığını ifade eden Buyrukçu, hastalığın ilk belirtisinin çevre ile iletişim kurma ve karar verme yeteneğinin azalması ile kendini gösterdiğine işaret etti.

Buyrukçu, bu durumun ilerleyerek devam ettiğini, zamanla kişinin günlük yaşam aktivitelerini yerine getiremez hale geldiğini, unutkanlıkların arttığını, daha önce yapmadığı ve kendisi ile özdeşleşmeyen davranışlarda bulunmaya başladığını aktardı. İleri seviyede ise hastaların yaşamsal davranışları unutmaya başlandığını belirten Buyrukçu, hastaların bu aşamada yemek yemesi gerektiğini unuttuğunu ve giderek yatağa bağımlı hale gelerek çoklu organ yetmezliğine bağlı hayatlarını kaybettiğini vurguladı.

"Akupunktur uygulamasının çok başarılı olduğu bildirildi"

Medikal tedaviler üzerine çok sayıda çalışma yapılmasına karşın hala alzaymır hastalığının tedavisinde istenilen ölçüde başarı yakalanamadığını belirten Buyrukçu, bu hastalarının genel durumunun düzeltilmesi, yaşam kalitesinin iyileştirilmesi ve hastalığın ilerleyişinin yavaşlatılması amacıyla geleneksel ve tamamlayıcı tıp yöntemlerinin kullanılmaya başlandığını söyledi.

Akupunkturun da bu alanda kullanılmaya başlandığını anlatan Buyrukçu, "Akupunktur, alzaymır hastalarında sözlü ve motor becerileri artırarak ve duygu durum ve bilişsel işlevlerini geliştirerek, hastalığın seyrini ve hastaların yaşamını iyileştirebilmektedir." dedi. Buyrukçu, uygulama sonucunda, hastalarda demansa neden olan beyindeki plakların azaldığını ve elektro akupunktur ile bilişsel işlevlerin artırılabildiğini söyledi. Buyrukçu, şunları kaydetti:

"Clinical Practice Dergisi'nde editör seçimi olarak yayımlanan ve 45 ayrı bilimsel makalenin incelendiği çalışma ile alzaymır hastalığında geleneksel tamamlayıcı tıp uygulamalarının başarı oranlarına bakıldı. Çalışma, alzaymırda akupunktur uygulamasının çok başarılı olduğu bildirildi. Bu alanda Amerika Birleşik Devletleri'nde Wellesley College'de yapılan çalışmaya göre, hastalar haftada 3-4 kez ve 3 ay boyunca seanslara alındı. Tedavi öncesinde alzaymır seviyesini ortaya koyan bir test yapıldı. Hastalara hem elektro akupunktur ile belli yerlere akım veriliyor hem de beraberinde standart akupunktur uygulaması gerçekleştirildi. Araştırma kapsamında üç ay sonunda, alzaymır seviyesinde ne kadar başarılı sonuç alındığı belirlendi. Araştırma ile alzaymır ve vasküler demans hastalarında ortaya çıkan depresyon veya yaşlanmanın yol açtığı anksiyete ve depresyon problemlerinin ölçülebilir şekilde düzeldiği, günlük yaşam enerjisinin önemli şekilde arttığı tespit edildi."

Hastalığın seviyesine göre hastanın ayda ya da 3 ayda bir takip edildiğini dile getiren Buyrukçu, "Şu an uygulamada, ileri yaş hastalarda unutkanlık başladıysa seanslara haftada iki olarak başlıyoruz. Bunu hastalık ortaya çıkmadan koruyucu bir yöntem olarak yapıyoruz. Başlangıç ve orta evre hastalarında akupunktur tedavisinden çok etkili sonuç alınıyor. Yürüyebilen ileri evre hastalarında da uygulama ile yaşam kalitesi artırılabiliyor." diye konuştu.

Uygulama nasıl yapılıyor?

Alzaymır hastalarında, daha önce bilimsel çalışmalarla etkinliği belirlenmiş olan baş, el ve ayaklara iğnelerin takıldığını ifade eden Buyrukçu, "Birincisi baş diğeri ayakta olmak üzere belirli noktalara elektro akupunktur uyguluyoruz. Bundaki amaç, bu noktalara hastaya zararı olmayan akım vererek noktaların uyarılması sağlanıyor." dedi.

Buyrukçu, her seansın yaklaşık 40 dakika sürdüğüne işaret ederek şunları kaydetti:

"Uygulama ile baş ve ayaktaki noktaları uyararak, alzaymıra neden olan plak ve bazı stokinlerin miktarının azaltılması, artırılması sağlanarak sistem düzeltilmeye çalışılıyor. Gelişim süreçlerine göre, haftada iki ve daha sonra hafta da bir olacak şekilde uygulamaya devam ediliyor. Akupunktur tedavisinin hiçbir yan etkisi bulunmuyor."

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