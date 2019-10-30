"Altın Portakal Sinema Okulu"na 150 öğrenci katıldı

ANTALYA - Antalya'da 56'ncısı düzenlenen Altın Portakal Film Festivali'nin bu yıl başlattığı "Altın Portakal Sinema Okulu", ilk öğrencilerini kabul etti.

Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında 150 öğrenci, dört gün filmleri ücretsiz izleyecek, etkinliklere katılacak, yönetmen ve oyuncularla yüz yüze tanışacak.

Festivalde bu yıl başlatılan Altın Portakal Sinema Okulu projesi öğrencilerini Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) karşılayan Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek, Türkiye'deki üniversitelerin radyo, televizyon, sinema, medya, iletişim ve görsel sanatlar bölümlerinde eğitim gören 150 öğrenciyi festivale davet ettiklerini belirtti.

Böcek, "Türkiye'nin dört bir yanından gelen bu gençlerin ulaşımını ve konaklamasını karşılıyor, festivaldeki tüm etkinlikleri izleyebilmeleri için onlara akreditasyon sağlıyoruz. Sinemamızın geleceği olan bu gençlerin festivalimizde yaşayacakları tecrübeden ilham alarak yaratacakları filmleri heyecanla bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Öğrenciler, Öğle Sohbetleri programlarında Zeki Demirkubuz, Ercan Kesal, Şebnem Bozoklu, Mert Fırat ve Uğur Yücel gibi sinemacılarla sohbet etme imkanı yakalayacak.







