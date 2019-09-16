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Almanya'nın "Kuzey Kapısı'nı" Türkler inşa edecek

Peker Holding, Almanya'da yaklaşık 60 milyon avroluk yatırımın temelini attı - Düsseldorf Belediye Başkanı Thomas Geisel: - "Northgate, çok beğendiğim bir proje. Bu projenin Düsseldorf ekonomisine de büyük katkı sunacağına inanıyorum" - Peker Holding Yöne

Almanya'nın "Kuzey Kapısı'nı" Türkler inşa edecek
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Isparta Düğün Salonları

DÜSSELDORF - Peker Holding, Almanya'nın Düsseldorf kentinde yaklaşık 60 milyon avroluk Northgate projesinin temelini attı.

Coğrafi konumu ve gelişmiş altyapısıyla, Avrupa'nın en önemli ticaret metropolleri arasında gösterilen Düsseldorf'un en önemli projelerinden birisi olacak Northgate, Peker Holding tarafından hayata geçiriliyor.

Tamamlandığında şehrin simge yapıları arasında gösterilecek Northgate projesinin temel atma törenine Düsseldorf Belediye Başkanı Thomas Geisel, Türkiye'nin Düsseldorf Başkonsolosu Ayşegül Gökçen Karaaslan, Peker Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Peker, Peker Holding Başkan Yardımcısı Ayşegül Peker ile yetkililer katıldı.

Düsseldorf Belediye Başkanı Thomas Geisel, törende yaptığı konuşmada, son yıllarda çok sayıda yabancı yatırımcının Düsseldorf'a ilgi gösterdiği söyledi.

Tüm bunlar içerisinde, şehre kalıcı katkı sağlayan, şehrin ekonomisine ve istihdamına sürdürülebilir desteklerde bulunan firmaların her zaman kendileri için ön planda olduğunu ifade eden Geisel, "Peker Holding de bugüne kadar hayata geçirdiği projelerle, şehrimize çok önemli katkılarda bulundu. Bu yüzden kendilerine teşekkür ediyoruz. Northgate projesini, geçen aylarda Cannes’da düzenlenen dünyanın en büyük gayrimenkul fuarı MIPIM’de de bizzat tanıtmıştı. Northgate şahsen çok beğendiğim bir proje ve bu projenin Düsseldorf ekonomisine de büyük katkı sunacağına inanıyorum. İstanbul ile Dusseldorf birbirine çok benzeyen iki şehir. Bu projenin iki kenti birbirine daha çok yakınlaştıracağına inanıyorum." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından törene katılanlar sembolik olarak oluşturulan duvara birlikte harç koydu.


- "İstanbul'dan Düsseldorf'a kardeşlik kapısı"


Peker Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Peker de holding olarak merkeze insanı, doğayı, estetik ve değer katmayı koyduklarını, bu projenin de önemli projelerinden biri olduğunu söyledi.

Düsseldorf'un gerek coğrafi konumu gerekse gelişmiş alt yapısıyla Avrupa'nın önde gelen ticaret metropolleri arasında yer alan bir merkez olduğunu ifade eden Peker, Northgate’in bu güzel şehrin tanıtımına ve kalkınmasına da büyük katkı sağlayacağını belirtti.

Peker, Türkiye'deki uzmanlıklarını bundan 7 yıl önce yurt dışına taşımaya karar verdiklerini, bugüne kadar Almanya ve İngiltere başta olmak üzere, yurt dışında 20’ye yakın projeyi hayata geçirdiklerini anlattı.

Proje tamamlandığında Düsseldorf'un simge yapıları arasında yerini alacağının altını çizen Peker, şunları kaydetti:

"Bir Türk şirketi olarak, ülkemizden binlerce kilometre ötede böyle bir sorumluluğu üstleniyor olmaktan büyük gurur duyuyoruz. Northgate projemiz, bizim olduğu kadar Türk gayrimenkul sektörünün de başarısıdır. Hayata geçirdiğimiz tüm projelerimizde, doğaya ve insana yararı ilke edindik. 'Bölgeye ve insana nasıl değer katabiliriz, yeşil alanları nasıl artırabiliriz' sorusuna çözüm aramak, bizim için hep karlılıktan önce geldi. Bu sayede de ilk günden bugüne, şehirlere ruh katan projelere imza attık. Türkçe'de 'Kuzey Kapısı' anlamına gelen Nortgate'i bir 'kardeşlik kapısına' dönüştürmek en büyük dileğim.

Düsseldorf Belediyesi’nin yönlendirmesiyle Almanya’nın önemli sanatçılarından bir heykeltraşla çalışmak arzusundayız. Bu kardeşliğe vurgu yapacak bir sanat eserinin projenin içinde yer almasını ve şehrin yeni simgelerinden biri olmasını çok istiyoruz. Yürekten arzuladığı bir konu var; İstanbul ve Düsseldorf’u kardeş şehirler haline getirmek dileğindeyiz...İşimiz hiç de zor değil. Çünkü kardeşlik misyonumuzda aşk var, severek birleştirmek var. Yüzyıllar öncesinden Anadolu’dan seslenen Taptuk Emre’nin dediği gibi 'Aşkla yürüyen sırtında dünyayı taşır. Aşksız yürüyen beden diye bir ceset taşır.' Gelin Nortgate’i iki kültür arasında yeni bir kardeşlik kapısı haline getirelim. Yine Anadolu’dan çıkıp dünyaya mal olmuş ünlü bilge Mevlana’nın dediği gibi 'Kapı açılır, sen yeter ki vurmayı bil' diyelim."


- Northgate projesi


Düsseldorf Havalimanı’na 8 dakika, şehir merkezine ise 15 dakika uzaklıkta yer alan Northgate projesi, şehir ekonomisinin kalbinin attığı fuar alanına olan yakınlığıyla da dikkati çekiyor. 12 bin metrekare alan üzerinde yükselecek proje, 7 bin metrekare otopark, 2 bin metrekare ofis alanları ve 16 bin metrekareden oluşan otel olmak üzere 27 bin metrekare satılabilir alandan oluşuyor.

Peker Holding iştiraki Peker GMBH tarafından hayata geçirilecek projenin doğrudan Zubringer Nord’da ve her gün yaklaşık 40 bin araç yoğunluğunun yaşandığı bir noktada olması nedeniyle bu projeye Düsseldorf’un gelişmesi bakımından özel bir önem atfediliyor. Bunun yanında, Peker Holding’in bu yatırımının, şehrin kuzeyine yeni yatırımlar çekip bölgenin gelişmesinde itici güç olması bekleniyor.

Projede yer alacak olan 431 odalık otel bölümü için Novum Hotel Grubu ile 25 yıllık bir kira anlaşması da yapıldı. 1988 yılında kurulan, Almanya merkezli Novum, bugün Avrupa’nın en büyük otel grupları arasında yer alıyor. Bugün itibarıyla Avrupa genelinde Novum çatısı altında faaliyet gösteren 179 otelin toplam oda kapasitesi ise 20 binin üzerinde bulunuyor.


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