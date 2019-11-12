İSTANBUL - Allianz Türkiye Marka Elçisi Kaan Baysal, Almanya Mannheim Sarayı'nda gerçekleştirilen Mozart Gala Konseri'nde "2019 Mozart Solist Ödülü"ne layık görüldü.

Allianz'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin klasik müzik alanında genç yeteneklerinden Kaan Baysal, mayıs ayında yapılan yarışmayı kazanarak tek piyanist olarak Mozart Gala Konseri'nde çalmaya hak kazandı.

Baysal, konserde, Şef Prof. Cosima Sophia Osthoff yönetimindeki Kurpfalzisches Kammerorchester eşliğinde Mozart'ın 12 nolu konçertosunu seslendirdi.

10 solistin yer aldığı gala konserinin sonunda her yıl geleneksel olarak verilen "Mozart Solist Ödülü", Mozart-Gesellschaft Kurpfalz, Kurpfalzisches Kammerorchester üyeleri ve Şef Prof. Cosima Sophia Osthoff'dan oluşan jüri tarafından Kaan Baysal'a takdim edildi.

Baysal, böylelikle bin avro para ödülünün yanı sıra Mozart-Gesellschaft Kurpfalz tarafından gelecek sezonda gerçekleştirilecek bir konserde yer alma hakkına sahip oldu.

Allianz Türkiye, 2015'ten bu yana Kaan Baysal'ın müzik eğitimine destek veriyor.

2003 doğumlu olan ve 5 yaşından bu yana piyano çalan Kaan Baysal, müzik eğitimine Mannheim Musikhochschule'de devam ediyor. Baysal'ın öğretmenliğini Prof. Wolfram Schmitt-Leonardy üstleniyor.

