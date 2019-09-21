Allianz Türkiye çalışanlarıyla İstanbul ve İzmir’de çöp topladı

Allianz Türkiye, Dünya Temizlik Günü’nde çalışanlarıyla birlikte İstanbul ve İzmir’de çöp toplayarak çevreyi temizledi

Allianz Türkiye çalışanlarıyla İstanbul ve İzmir’de çöp topladı
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Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL - Allianz Türkiye Dünya Temizlik Günü’nde çalışanlarıyla birlikte İstanbul ve İzmir’de çevreye atılan çöpleri topladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Allianz Türkiye, çevre kirliliğine karşı dünyanın en büyük sivil toplum hareketi olan 21 Eylül Dünya Temizlik Günü’nde “Ben de varım” dedi. Dünya Temizlik Günü kapsamında bir temizlik hareketi başlatan Allianz Türkiye, genel merkezinin bulunduğu İstanbul ve operasyon merkezinin bulunduğu İzmir’de çevreye atılan çöpleri topladı.

21 Eylül Cumartesi günü 10.00 ile 13.00 saatleri arasında gerçekleştirilen çalışmalara Allianz Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Arif Aytekin öncülüğünde katılan çalışanlar ve aileleri toplam 245 kilogram çöp topladı. Allianz Grubu, Dünya Temizlik Günü kapsamında Allianz Türkiye’nin de içinde bulunduğu 35 ülkeden Allianz şirketlerinin katılımıyla milyonlarca gönüllü ile birlikte aynı anda dünyayı temizledi.


- 2018 yılında 41 bin 623 kişinin katılımı ile Türkiye rekoru kırıldı


Dünya genelinde “Let’s Do It! Foundation” tarafından organize edilen Dünya Temizlik Günü, Türkiye’de Sivil Yaşam Derneği koordinatörlüğünde gerçekleştiriliyor. Doğaya atılmış çöpleri temizlemek ve çevre kirliliği hakkında farkındalık yaratmak amacıyla her yıl düzenlenen çevre temizliği etkinliği kapsamında Türkiye’deki ilk kampanya 2012 yılında Üsküdar ve Adalar (İstanbul), Burdur, Mudurnu (Bolu) ve Amasya olmak üzere beş noktada düzenlendi.

Temizlik çalışmalarına yaklaşık bin 300 kişi katıldı. 1 tonu geri dönüştürülebilir olmak üzere 13 ton atık toplandı. 2018 yılında ise Türkiye rekoru kırıldı. 58 şehirde 41 bin 623 kişinin katıldığı temizlik hareketi ile 127 ton katı atık doğadan ayrıştırıldı.


- “Let' s do it!” hareketine bugüne kadar toplam 9 milyon gönüllü katıldı


"Let's do it! (Haydi Yapalım)" fikri 2008 yılında küçük bir Baltık ülkesi olan Estonya’da filizlendi. 3 Mart tarihinde 50 bin kişi bir araya gelerek ülkenin her yerindeki 10 bin ton çöplüğü 5 saat içinde temizledi.

Eylemin görüntüleri bir anda yayıldı ve temizlik modeli 15 ülke tarafından tekrar edildi. Toplam katılımcı sayısı 2,5 milyonu buldu. “Haydi Yapalım” modeli 2012 yılı boyunca Dünya Temizliği (World Cleanup) kampanyasıyla aralarında Türkiye’nin de bulunduğu çok sayıda ülkede uygulandı. Bugüne kadar toplam 100 ülkede 115 temizlik etkinliği düzenlendi ve toplam 9 milyon gönüllü etkinliklerde yer aldı.


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