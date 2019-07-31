Alkollü kişi boğulmaktan son anda kurtarıldı Hatay'ın Arsuz ilçesinde alkol aldıktan sonra denize girdiği iddia edilen kişi Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.İlçeye bağlı Karaağaç Mahallesi'ndeki plaja gelen ve alkollü olduğu ileri sürülen Eşref Ö. (50), bir süre sahilde dolaştıktan sonr