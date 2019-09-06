Alexa, Grundig'in yeni televizyonlarının içinde olacak

Grundig yeni televizyon serisinde, teknolojisini Amazon'un sesli komut sistemi Alexa ile birleştirerek akıllı televizyon serisinde kullanıcılarına farklı bir deneyim sunmayı hedefliyor - Yeni televizyonlar, sesli komutla kontrol ve zengin içeriklerin yer

Alexa, Grundig'in yeni televizyonlarının içinde olacak
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Isparta Düğün Salonları

BERLİN - Grundig yeni televizyon serisinde teknolojisini Amazon'un sesli komut sistemi Alexa ile birleştirerek akıllı televizyon serisinde kullanıcılarına farklı bir deneyim sunmayı hedefliyor.

Grundig, Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen IFA tüketici elektroniği fuarında son teknolojilerini tanıttı. Amazon'un sesli komut sistemi Alexa ile birleştirilen yeni televizyonlar, sesli komutla kontrol ve zengin içeriklerin yer aldığı geniş bir kütüphaneye erişim imkânı veriyor.

Aynı zamanda dünyanın ilk Hands-Free Kontrol Edilebilen Fire TV Edition OLED televizyonu ile kullanıcılar uzaktan kumanda ya da başka bir cihaza gerek duymadan, sesli komutla kanallar, uygulamalar ve sevdiği içerikler arasında gezinebiliyor.

Grundig Fire TV Edition OLED televizyonlar görüntü ve ses kalitelerinin yanı sıra Alexa’nın sesli kontrol özelliklerinden yararlanarak içerikleri oynatabiliyor, geri veya ileri sarabiliyor. Grundig Fire TV Edition serisindeki televizyonlarda ayrıca, hands-free olarak sesli komutla Alexa’dan müzik çalması, haberleri vermesi, hava durumunu kontrol etmesi ve daha birçok işlevi yerine getirmesi sağlanabiliyor.


- "Ev eğlencesi deneyiminde dönüşüm yaratacağımıza inanıyorum"


Arçelik Üretim ve Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Oğuzhan Öztürk, görüntü ve ses sistemleri alanında da sürekli yatırımlar yaparak öncü teknolojiler geliştirdiklerini söyledi. Çerkezköy’de 500 milyon TL yatırımla faaliyete geçirdikleri yeni elektronik fabrikasının önemli bir kilometre taşı olduğunun altını çizen Öztürk, "Yıllık 3.2 milyon TV üretim kapasitesine ulaşarak sektörde gücümüzü pekiştirdik. En yeni teknolojilerle akıllı fabrikamız ürün kalitemizi daha da artırırken hız ve esneklik kazandırıyor. Grundig Fire TV Edition da görüntü ve ses sistemleri alanında yaptığımız çalışmaların önemli çıktılarında biri. Amazon’un Fire TV işletim sistemini kullanan televizyon, ayrı bir cihaza gerek kalmadan sınırsız bir kütüphaneden içerik alternatifleri sunuyor, akıllı evinizi sesle kontrol imkânı sağlıyor. Sesli komutlu Grundig Fire TV Edition serisinin tüketicilerimizin evdeki eğlence deneyiminde önemli bir dönüşüm yaratacağına inanıyoruz” diye konuştu.


- Zengin içerik kütüphanesi


Grundig’in yeni televizyon serisinde on binlerce kanal ve uygulamanın yanı sıra 500.000’den fazla film ve televizyon dizisi yer alıyor. Kullanıcılar Netflix, Prime Video, Youtube, TVNow, DAZN ve diğer platformlar üzerinden en sevdikleri içeriklerin keyfini çıkarabiliyor. Ayrıca Amazon Music ve Spotify'ın da yer aldığı servisler ile müzik, canlı radyo kanalları ve podcast yayınlarını dinleyebiliyor.

Yeni televizyon serisinde, kullanıcılar Hulu ve PlayStation Vue gibi izleme uygulamaları veya Prime Video Kanalları üzerinden canlı televizyon yayınlarını anında ya da daha sonra izleyebiliyor. Grundig Fire TV’lerde izleme tercihlerini değerlendiren ve bu sayede kişiselleştirilmiş tavsiyeler sunan yapay zekâ destekli bir öngörü teknolojisi de bulunuyor.


- Sürekli akıllanan TV


Grundig Fire TV Edition, Alexa özellikleriyle akıllı evinizi de sesli komutla kontrol edebiliyor. teknoloji termostatlar, klima, aydınlatma, hayvan bakımı, ev güvenliği ve ev eğlence sistemleri dahil olmak üzere tüm akıllı ev ekosistemini sesli komutla yönetmenize imkân veriyor. Ayrıca Alexa bulut teknolojisiyle otomatik olarak güncellemeler gerçekleştirerek cihazınıza yeni özellikler ekliyor.Ultra-ince tasarımıyla dikkat çeken Grundig Fire TV Edition OLED TV, üç kanallı ses sisteminin de yer aldığı Dolby Vision™ ve Dolby Atmos™ ses teknolojisi sayesinde sinema ortamında izleme deneyimi sunuyor.

Eğlence sistemlerinde iddialı olan markanın IFA’da sergilediği Grundig Premium HiFi® ise kullanıcıların odasını 3 kanallı bas yansıtmalı hoparlör sistemiyle donatarak evlerde üstün bir ses deneyimi yaşatıyor. Profesyonel hoparlör bağlantıları ve 2 x 50 W RMS Çıkış Gücü ile kristal berraklığında ses kalitesi elde ediyor. Bluetooth teknolojisi sayesinde, müzik parçalarınızı harici mobil cihazlardan Hi-Fi sistemine en iyi ses kalitesiyle aktarabiliyorsunuz. Cihazda kullanıcılara eşsiz bir deneyim yaşatmak için internet radyosu ve Spotify ile tam uyumluluk da bulunuyor.

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