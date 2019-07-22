Alanya'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü Antalya'nın Alanya ilçesinde bir kişi, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, aralarında husumet bulunan Mehmet Şerif Çın (40) ile Semih İ. (26), Ahmet Tokuş Bulvarı'nda karşılaşınca tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi