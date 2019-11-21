ANTALYA - Alanya ilçesinde piyasaya sahte para sürdüğü iddia edilen yabancı uyruklu kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Mahmutlar ve Oba Mahallesi'nde bazı iş yerlerine alışveriş sonrasında sahte dolar verildiği ihbarı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. İş yerlerinde inceleme yapan ekipler, şüphelinin Irak uyruklu H.A.J.A. olduğunu tespit etti.



Şüpheli, Mahmutlar Mahallesi'ndeki adresine operasyon düzenleyen ekiplerce gözaltına alındı. Evde yapılan aramada sahte 2 bin dolar ele geçirildi.