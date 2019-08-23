Alanya'da kadınlar plajı tartışması

AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mustafa Toklu: - "Bunun tek nedeni Büyükşehir Belediyesi. Bir dosyayı nasıl hazırlayacaklarını bilememeleri, eksik hazırlamaları ve kendilerine bildirilen eksiklikleri 1 ay 4 gün gibi çok geç bir sürede tamamlayarak, tüm bu sü

Alanya'da kadınlar plajı tartışması
0
Isparta Düğün Salonları

ANTALYA - AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mustafa Toklu, "(Alanya'daki kadınlar plajının açılmaması) Bunun tek nedeni Büyükşehir Belediyesi. Bir dosyayı nasıl hazırlayacaklarını bilememeleri, eksik hazırlamaları ve kendilerine bildirilen eksiklikleri 1 ay 4 gün gibi çok geç bir sürede tamamlayarak, tüm bu süreçleri sezon ortasına taşımalarıdır." dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesinin bir önceki başkanı Menderes Türel tarafından 2016'da temeli atılan ve yaklaşık 2 milyon liraya mal olan Alanya'ya 35, Gazipaşa'ya 15 kilometre mesafedeki Aysultan Kadınlar Plajı, bu yıl açılmadı.

Menderes Türel tarafından 3 yıllığına kiralanarak kadınlara hizmet vermeye başlayan plajın bu yıl açılmamasına ilçede yaşayan kadınlar tepki gösterdi.

AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mustafa Toklu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl 50 bine yakın kadının kullandığı plajın bu yıl neden açılmadığını, kaderine terk edildiğini, yıkıldığını, tahrip olduğunu birçok yerde dile getirdiklerini söyledi.

Büyükşehir Belediyesi ile konuyu görüştüklerini dile getiren Toklu, "Bizlere verilen cevapta 'tüm başvuruları gereği gibi yaptık, ancak bürokratik engellemelere takıldık' oldu. Sonra da sorumluluğun kendilerinde olmadığı, şeklinde talihsiz bir açıklama geldi. Talihsiz bir açıklama diyorum, çünkü sizlerle paylaşacağım tarihlere tüm kamuoyunun özellikle dikkat etmesini rica ediyorum." dedi.

Büyükşehir Belediyesinin plajı kiralamak için yapmış olduğu ilk başvuru tarihinin 7 Mayıs 2019 olduğunu anlatan Toklu, nisan ayında yapılması gereken başvurunun yapılmadığını aktardı.

Belediyenin mayıs ayının ilk haftasında yapılan ilk başvurusuna, devlet kurumu tarafından Vali Yardımcısı imzası ve acil başlığıyla, 14 Mayıs'ta belediyeye, dosyanın eksik hazırlandığı, dosya içine 4-5 belge ve plan eksikliği olduğunun bildirildiğini vurgulayan Toklu, "Bu tarihte verilen eksikleri tamamlayın yazısına, Büyükşehir Belediyesi tam 1 ay 4 gün gibi bir süre sonra cevap verip, eksiklikleri gideriyor." diye konuştu.

Bu sürenin neden bu kadar uzatıldığını anlamadıklarına değinen Toklu, daha önceden hazırlanmış dosyayı tekrar gündeme almanın bu kadar zor olmaması gerektiğini dile getirdi.

Belediyenin eksik belgeleri geç göndermesine rağmen, Tabiat Varlıklarını Koruma Komisyonunca ilk toplantıda işlemin değerlendirdiğini anlatan Toklu, komisyon tarafından eksiklerin giderildiği talebi kabul edilerek bakanlığa havale edildiğini söyledi.

Ancak plaj ve denizlerin kullanılacağı sezonda böylesine bir ihmal ve gecikme nedeniyle plajı kullanmak isteyen kadınların mağdur olduğunu vurgulayan Toklu, "Bunun tek nedeni Büyükşehir Belediyesi. Bir dosyayı nasıl hazırlayacaklarını bilememeleri, eksik hazırlamaları ve kendilerine bildirilen eksiklikleri 1 ay 4 gün gibi çok geç bir sürede tamamlayarak, tüm bu süreçleri sezon ortasına taşımalarıdır." diye konuştu.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek adına açıklama yapan Anet Hukuk Müşaviri Avukat Müge Gezginci ise Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel döneminde halkın hizmetine sunulan Aysultan Kadınlar Plajı'nın, 9 Mayıs 2016 ile 8 Mayıs 2019 tarihleri arasında kiralandığını ifade etti.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in 31 Mart seçiminden sonra görevine başladığını belirten Gezginci, şöyle konuştu:

"Muhittin Böcek'in göreve başlamasından 40 gün sonra, Aysultan Kadınlar Plajı'nın sözleşmesi sonra ermiştir. 7 Mayıs 2019'da, yani sözleşmenin süresi dolmadan henüz bir gün önce, Antalya Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne, sözleşme süresinin 3 yıl uzatılması için başvuruda bulunulmuştur. Antalya Valiliği de 31 Mayıs 2019'da, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığına, kiralama talebi dosyasını, Antalya 2 Numaralı Tabiat Varlıklarını Koruma Komisyonu aracılığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığına teslim ederek, Bakanlıkça değerlendirilmesi hususunda yanıt vermiştir."



Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta'da yaşlı bakım evi için arsasını bağışladı
Yalvaç'ta sıcak asfalt çalışmaları başladı
Isparta’da 3 buçuk saat planlı elektrik kesintisi
Isparta Valisi Seymenoğlu Senirkent'te
YÖREX TÜRKİYE 2019 FUARI BAŞLIYOR
​Isparta Belediyesinden, sokak hayvanları için örnek çalışma
3 bin muhtar için yeniden sandık
Isparta'da doktorun darbedildiği iddiası
PREFABRİK EVDE Size Özel KAMPANYA! 2019
Kamu işçisinin zam oranı belli oldu 2019
Isparta'da okul bahçelerinde asfalt, temizlik ve çevre düzenlemesi çalışmaları
Burdur'da trafik kazası: 1 ölü, 8 yaralı
Isparta'da şırdan dolması nefis tadıyla Royal Resaturant'ta
Isparta'da trafiği zora sokan o ev yıkıldı
​ISUBÜ Teknoloji Fakültesi’nden ITSO’ya Teşekkür Ziyareti
Isparta'da Kırsal Kalkınmada % 50 hibe desteği
ISPARTA İŞKUR'DAN ÖNEMLİ DUYURU
Süper indirimler geliyor! Tabloya bak, hesabını yap
Isparta'da şehre örnek sokak uygulaması
MEMUR-SEN'DEN ZAM AÇIKLAMASI 2019
Isparta Merkez'de elektrik kesintileri olacak
ISPARTA'DA OBEZİTE VERİLERİ: 1 TON KİLO VERDİLER
Isparta'da avcılar bu habere dikkat! önemli duyuru
​Tabakhane Camiinin çevre düzenlemesini Isparta Belediyesi yapacak
Isparta'da uyuşturucu operasyonu
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek oldu
Isparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerIsparta Güneykent Gül Festivali'nden kareler
Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!
Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaTürkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Oksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli Parkı
Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?
Antalya'da martta deniz keyfiAntalya'da martta deniz keyfi
Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerDünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıMuhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?Antalya'da martta deniz keyfi
ısparta perdeısparta mobilyasite parfümeriiphone ekran tamiriroyal restaurantisparta giyotin cam balkonIsparta Motor TamircilerISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Avis'ten online ödemede yüzde 30 indirimAvis'ten online ödemede yüzde 30 indirim22 Ağustos 2019
Isparta, Burdur ve Antalya için meteorolojik uyarıIsparta, Burdur ve Antalya için meteorolojik uyarı19 Ağustos 2019
Isparta'da kalp krizi geçiren hasta 10 dakikada hayata döndüIsparta'da kalp krizi geçiren hasta 10 dakikada hayata döndü19 Ağustos 2019
Isparta’da FETÖ/PDY operasyonuIsparta’da FETÖ/PDY operasyonu16 Ağustos 2019
Burdur'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralıBurdur'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı19 Ağustos 2019
Burdur'da trafik kazası: 1 ölü, 8 yaralıBurdur'da trafik kazası: 1 ölü, 8 yaralı21 Ağustos 2019
Isparta'da trafiği zora sokan o ev yıkıldıIsparta'da trafiği zora sokan o ev yıkıldı21 Ağustos 2019
Isparta'nın Tarihi Pınar Pazarı'nda bu haftaIsparta'nın Tarihi Pınar Pazarı'nda bu hafta18 Ağustos 2019
ISPARTA İŞKUR'DAN ÖNEMLİ DUYURUISPARTA İŞKUR'DAN ÖNEMLİ DUYURU21 Ağustos 2019
Isparta'da şırdan dolması nefis tadıyla Royal Resaturant'taIsparta'da şırdan dolması nefis tadıyla Royal Resaturant'ta21 Ağustos 2019
Isparta'da avcılar bu habere dikkat! önemli duyuruIsparta'da avcılar bu habere dikkat! önemli duyuru20 Ağustos 2019
Yeni gelen öğrencilere Eğirdir'de tanıtımYeni gelen öğrencilere Eğirdir'de tanıtım19 Ağustos 2019
Isparta'da kötü koku sorunu vaadi yerine geliyor!Isparta'da kötü koku sorunu vaadi yerine geliyor!17 Ağustos 2019
ISPARTA'DA OBEZİTE VERİLERİ: 1 TON KİLO VERDİLERISPARTA'DA OBEZİTE VERİLERİ: 1 TON KİLO VERDİLER20 Ağustos 2019
Isparta'da Kırsal Kalkınmada % 50 hibe desteği Isparta'da Kırsal Kalkınmada % 50 hibe desteği 21 Ağustos 2019
ÖDÜLLÜ 4 MEVSİM ISPARTA FOTOĞRAF YARIŞMASI ÖDÜLLÜ 4 MEVSİM ISPARTA FOTOĞRAF YARIŞMASI 19 Ağustos 2019
​Tabakhane Camiinin çevre düzenlemesini Isparta Belediyesi yapacak​Tabakhane Camiinin çevre düzenlemesini Isparta Belediyesi yapacak20 Ağustos 2019
Kamu işçisinin zam oranı belli oldu 2019Kamu işçisinin zam oranı belli oldu 201922 Ağustos 2019
PROJE BAŞVURULARI İÇİN SON GÜN 23 AĞUSTOS 2019PROJE BAŞVURULARI İÇİN SON GÜN 23 AĞUSTOS 201920 Ağustos 2019
3 bin muhtar için yeniden sandık3 bin muhtar için yeniden sandık23 Ağustos 2019