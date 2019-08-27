ANTALYA - Alanya Ticaret ve Sanayi Odası'nda (ALTSO) kırsal kalkınma destekleri kapsamında, tarıma dayalı yatırımların desteklenmesiyle ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı.

ALTSO Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya, Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü İzzet Kaş, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Rüzgar, ALTSO Yönetim Kurulu Başkan Mehmet Şahin, ALTSO yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda çiftçi katıldı.



Toplantıda konuşan ALTSO Başkanı Şahin, tarım sektörünün ülke ekonomisi için büyük önem arz ettiğini belirtti. Bu konuda yapılan desteklerin sektör açısından çok önemli bulduklarını aktaran Şahin, "Biz Ticaret ve Sanayi Odası olarak tarım sektörü açısından elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Örneğin avokadonun ve yeni dünyanın coğrafi işaretini Alanya'mıza kazandırdık. Yeni toptancı hali inşaatıyla da yakından ilgilenmeye devam ediyoruz" dedi.

İzzet Kaş ise Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programının 13. etap uygulamaları hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Yatırımcıların ülke genelinde sadece bir adet proje başvurusu yapabileceğini anlatan Kaş, "Çiftçi kayıt sistemine kayıtlı olması gereken çiftçiler, yatırım niteliğine göre 2 milyon 500 bin liraya kadar olan projeleri için destek alabilecek. İl proje yürütme birimlerinden ihtiyaç duydukları bilgiyi alabilecekler. 30 Eylül'de sona erecek başvurular, "www.tarimorman.gov.tr" adresinden yapılacak." dedi.

Kaş, toplantı sonunda katılımcıların sorularını yanıtladı.