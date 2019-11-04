Alanya'da bir aracın lastiklerinin kesilme anı kamerada ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde bir aracın lastiğini bıçakla kesen Norveç uyruklu kişi, iş yerinin güvenlik kamerasına yakalandı. Yusuf Duman, Oba Mahallesi'nde park halindeki 07 CSD 54 plakalı hafif ticari aracının üç lastiğinin kesilmiş