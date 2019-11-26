Alanya'da 82 ülkeden yabancı yaşıyor

Yaşamak için Türkiye'yi tercih eden yabancı uyrukluların en yoğun olduğu kentlerden Antalya'nın Alanya ilçesinde nüfusun yüzde 10'unu 82 ülkeden yerleşik yabancı oluşturuyor.

Alanya'da 82 ülkeden yabancı yaşıyor
0
Isparta Düğün Salonları

ANTALYA - Sahip olduğu tarihi dokusu, doğal güzellikleri ile Türkiye'nin önemli destinasyonlarından biri olarak gösterilen Alanya, kentte yerleşik yabancı nüfusuyla da dikkati çekiyor.

Kentte Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) verilerine göre yaşayan 312 bin kişinin yaklaşık 31 bin 500'ünü farklı ülkelerden gelerek Alanya'ya yerleşen yabancılar oluşturuyor.

Alanya'da yabancı sayısındaki artış da belediye hizmetlerinde yeni düzenlemeleri beraberinde getiriyor. Bu anlamda belediye bünyesinde kurulan Alanya Yabancılar Meclisi kentteki yabancı uyrukluların talep ve sorunlarıyla yakından ilgileniyor. Rus, Alman, Polonya ve İskandinav ülkelerinin ağırlıklı yer aldığı 25 üyeli mecliste dile getirilen sorunlar ise Alanya Belediyesince çözüme kavuşturuluyor.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin göz bebeği ilçelerinden Alanya'nın insanların yaşamaktan keyif aldığı, mutlu insanların olduğu bir şehir olarak öne çıktığını söyledi.

"Yabancılar halkla iç içe oldu"

Kentin, Osmanlı'da liman şehri, Selçuklu döneminde başkent, Cumhuriyet tarihinde ise Türkiye'nin turizme açılan penceresi olduğunu ifade eden Yücel, "Burası dinlerin, dillerin ve medeniyetlerin yaşadığı bir şehir. Bugün itibariyle 82 milletten 31 bin 500'e yaklaşan yabancının ikamet ettiğini biliyoruz. Bu ilçedeki yaşamdan son derece mutlu ve halkla iç içe olduğunu söyleyebiliriz." diye konuştu.

Yücel, belediye bünyesinde kurulan Alanya Yabancılar Meclisinin de 15 yıldır ilçedeki yerleşik yabancıların sorunlarını çözmek, ülkelerindeki kültürlerini yaşatmalarını sağlamak ve yerli halkla bütünleşmelerini sağlamak için çalışma yaptığını dile getirdi.

Meclisin ayda en az bir kez toplandığını bildiren Yücel, yerel yönetim olarak kentteki yabancılara her konuda destek vermeyi sürdürdüklerini ifade etti.

Onları yabancı olarak görmediklerini kaydeden Yücel, "Yeni Alanyalı" olarak nitelediği yabancı yerleşiklerin Alanya'nın nimetlerinden, sosyal yaşantısından, kültüründen, yararlanmaları için her türlü imkanı seferber ettiklerini vurguladı.

Yabancı yerleşikler Alanya nüfusunun yüzde 10'u

Ülkeye, halka ve onlara hizmet etmenin en büyük gayeleri olduğunu anlatan Yücel, "Bugün ilçemizde yaşayan Yeni Alanyalıların sayısı Alanya nüfusunun yüzde 10'una tekabül ediyor ve gün geçtikçe artıyor. Yazın 800 bin - bir milyona yaklaşan nüfusumuzla ilçemiz birçok ilden de büyük." diye konuştu.

Abdullah Karaoğlu: Alanya örnek bir şehir

Alanya Yabancılar Meclisi Başkanı Abdullah Karaoğlu ise Alanya'nın denizi, kültürü, coğrafyası ve kentte yerleşik olan yabancı uyruklular ile Türkiye'deki diğer şehirlerden farklı olduğuna işaret etti.

Alanya'da yaşayan yabancıların, kentin yerli halkıyla birlikte huzur içinde yaşadıklarını dile getiren Karaoğlu, şöyle konuştu:

"Alanya örnek bir şehir. Demokrasisi, entegresi, paylaşımıyla güven içinde yaşanılacak bir şehir ve dünyaya örnek bir model. Bu anlamda onlara daha iyi hizmet için yabancılar meclisini kurduk. Yabancılar için ücretsiz mezarlık tahsis edildi. İlk mezarlık 300 civarındaydı ve o doldu. Şimdi 2 bin metrekarelik yer daha belirlendi. Çünkü insanlar öldükten sonra da burada kalmak istiyorlar ve bu da hakları. Ayrıca hazırladığımız Noel pazarıyla hem yabancılar için sosyal aktive hem de engelliler için yardım amaçlı gelir elde ediyoruz."

Alanya'da yabancı şirketlerin ve çalışanların da olduğunu aktaran Karaoğlu, ilçede sadece emekli grubu yabancıların olmadığını belirtti.

"Evim burası"

İlçede 11 yıldır yaşayan Polonya vatandaşı Anna Maria Bielecka, 2004 yılında ailecek tatile geldiklerinde Alanya ve Türkiye'den hayran kalarak ayrıldıklarını dile getirdi.

Daha sonra burada yaşamaya karar verdiğini anlatan Bielecka, "2007 yılında eğitim alıp rehber oldum ve Türkiye'de rehberlik yapmaya başladım. Üniversiteden mezun olunca da Alanya Hamdullah Emin Paşa (HEP) Üniversitesinde okutman olarak çalışmaya başladım." diye konuştu.

Uluslararası bir kent olarak tanımladığı Alanya'da kendisini yabancı hissetmediğini dile getiren Bielecka, "Evim, ailem ve arkadaşlarım burada. Zorlandığım hiç bir konu yok. Tam tersi kendi kültürümüzü, dinimizi burada yaşayabiliyoruz. Ben kendimi Alanya'nın dışında hiç bir yerde de görmüyorum. Evim burası. Hem kent hem de iş yeri olarak burada kalmayı istiyorum. Elbette Alanya'da beni isterse hiç bir yere gitmeyi düşünmüyorum." şeklinde konuştu.

Muhabir: Mustafa Kurt

Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
SDÜ “Kadına Şiddete Hayır!” Dedi
Dizel araç sahiplerine kötü haber! Süreç başladı
Isparta İl Özel İdare 2020 Bütçesi Açıklandı
Isparta'da Okullarda Organik ve İyi Tarım Eğitimleri
Şehidimiz Ramazan Yiğit’in Adı Okulda Yaşatılacak
Aranan 43 şahıs Isparta'da yakalandı...
Isparta'da anne Keziban Çaycı, kaybolan kızının bulunmasını istedi
TED Isparta Koleji'nde 24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlaması
Üniversiteli Güleda'nın katilinin ifadesinin detayları ortaya çıktı
20 ülkeden 50 girişimci Isparta'ya geldi
GENÇ İŞ İNSANLARININ SESİ OLACAĞIZ
Isparta'da 25 Kasım Mesajları... Şiddete Dur De!
Senirkent'te Petrol Ofisini Yenileme Çalışmalarına Başlandı
ISPARTA'DA SPORLA DOLU 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ
Isparta Milas eski günlerine dönüyor...
Isparta ve Muğla Güleda için yürüdü...ISPARTA / MUĞLA / BURDUR
Isparta Valisi Seymenoğlu kadınlara destek verdi! Uygulamayı indirin...
Isparta'da sahte içki ve uyuşturucu operasyonu!
Isparta'da Mobilya'da Yıl Sonu Fırsatları...
NASA'dan korkutan açıklama: Yapacak bir şey yok!
​Emekliye zamlı ikramiye müjdesi: işte o rakamlar...
Çalışmaya devam ettikçe kimlerin emekli maaşı azalıyor?
Isparta Belediyesi ihtiyaç sahibine yardım elini uzattı
Isparta'da bıçaklı kavgada bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Kredi kartı kullananlar dikkat! Bakanlık'tan 'Efsane' uyarası
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Dünyanın En Tehlikeli YüyeyecekleriDünyanın En Tehlikeli Yüyeyecekleri
Yumurtanın içinden yumurta çıktıYumurtanın içinden yumurta çıktı
Isparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamarı
Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek oldu
Isparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerIsparta Güneykent Gül Festivali'nden kareler
Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!
Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaTürkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Dünyanın En Tehlikeli YüyeyecekleriYumurtanın içinden yumurta çıktıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerDünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
ısparta yas pastaisparta pasta malzemeleriısparta eğlence merkezleriısparta çiğ köfteIsparta yapı malzemelerisüpürge toz torbasıısparta mutfak eşyalarıisparta giyotin cam balkonIsparta Motor TamircileriISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Isparta'da üniversite öğrencisinin öldürüldüğü apartın boşaltıldığı iddiasıIsparta'da üniversite öğrencisinin öldürüldüğü apartın boşaltıldığı iddiası21 Kasım 2019
Isparta'da kadınlardan, üniversite öğrencisi Güleda Cankel'in öldürülmesine tepkiIsparta'da kadınlardan, üniversite öğrencisi Güleda Cankel'in öldürülmesine tepki20 Kasım 2019
TED Isparta Koleji Minikleri Zeytin Kurdu!TED Isparta Koleji Minikleri Zeytin Kurdu!19 Kasım 2019
EYT'nin devlete yıllık maliyeti dudak uçuklattıEYT'nin devlete yıllık maliyeti dudak uçuklattı21 Kasım 2019
Isparta'da bıçaklı kavgada bir kişi öldü, 2 kişi yaralandıIsparta'da bıçaklı kavgada bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı24 Kasım 2019
ISPARTA'DA TRAFİK KAZASI 1 'İ AĞIR 2 YARALIISPARTA'DA TRAFİK KAZASI 1 'İ AĞIR 2 YARALI23 Kasım 2019
Üniversiteli Güleda cinayetindeki ihmal iddiaları araştırılıyorÜniversiteli Güleda cinayetindeki ihmal iddiaları araştırılıyor20 Kasım 2019
Güleda'nın "fotoğrafçılık" hayali yarım kaldıGüleda'nın "fotoğrafçılık" hayali yarım kaldı22 Kasım 2019
​Emekliye zamlı ikramiye müjdesi: işte o rakamlar...​Emekliye zamlı ikramiye müjdesi: işte o rakamlar...25 Kasım 2019
Üniversiteli Güleda'nın katilinin ifadesinin detayları ortaya çıktıÜniversiteli Güleda'nın katilinin ifadesinin detayları ortaya çıktı25 Kasım 2019
Evini kiraya verenler dikkat: Kişi başı bin TL cezası olacakEvini kiraya verenler dikkat: Kişi başı bin TL cezası olacak22 Kasım 2019
Gramı bir milyon euro: Bakanlık harekete geçti, ekonomiye kazandırılacakGramı bir milyon euro: Bakanlık harekete geçti, ekonomiye kazandırılacak20 Kasım 2019
Ayhan Usta'dan Isparta'ya yeni şubeAyhan Usta'dan Isparta'ya yeni şube20 Kasım 2019
Vali Seymenoğlu Sağlık Hizmetleri Sempozyumu”nun açılış törenine katıldıVali Seymenoğlu Sağlık Hizmetleri Sempozyumu”nun açılış törenine katıldı21 Kasım 2019
Kredi kartı kullananlar dikkat! Bakanlık'tan 'Efsane' uyarasıKredi kartı kullananlar dikkat! Bakanlık'tan 'Efsane' uyarası23 Kasım 2019
Güleda'nın okulunda üzüntü yaşanıyorGüleda'nın okulunda üzüntü yaşanıyor20 Kasım 2019
Burdur'da bir kişi iş yerinde silahla vurularak öldürülmüş halde bulunduBurdur'da bir kişi iş yerinde silahla vurularak öldürülmüş halde bulundu21 Kasım 2019
Çalışmaya devam ettikçe kimlerin emekli maaşı azalıyor?Çalışmaya devam ettikçe kimlerin emekli maaşı azalıyor?24 Kasım 2019
Güleda'dan geriye mutlu ve neşeli görüntüleri kaldıGüleda'dan geriye mutlu ve neşeli görüntüleri kaldı23 Kasım 2019
Milyonlar bu haberi bekliyordu! Bakan resmen açıkladı: Maaşlar artacakMilyonlar bu haberi bekliyordu! Bakan resmen açıkladı: Maaşlar artacak20 Kasım 2019