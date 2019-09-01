ANKARA - Baykar tarafından geliştirilen taarruzi İHA Akıncı'nın motorları ilk kez çalıştırıldı.

Milli ve özgün platformları güvenlik güçlerinin kullanımına sunan, bunun yanında ihracat başarıları da yakalayan Baykar, bu alandaki iddiasını daha yukarıya çekmeye hazırlanıyor.

"Uçan balık" olarak da nitelendirilen Akıncı'ya yönelik yoğun bir çalışma yürüten Baykar, aracı yakın zamanda gökyüzüyle buluşturmayı amaçlıyor.

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Akıncı'ya yönelik yürüttükleri çalışmalarda geldikleri noktaya ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, günlerdir hazırlığı süren ve 24 saatlik aralıksız maratonun sonunda sabahın erken saatlerinde Akıncı'nın motorlarının ilk kez çalıştırıldığını duyurdu. Bayraktar, "Az önce testi bitirdik. Bundan sonra, yürüyecek, koşacak ve uçacak inşallah. Semalarımızda Hür ve Özgür." ifadelerini kullandı.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir de bu gelişmeye ilişkin paylaşımında, "İlk yerli İHA'mızı teslim ettiğimiz 2015 yılından bugüne İHA'larımız güvenlik güçlerimizin terörle mücadelesinde önemli güç çarpanı oldular. Şimdi Akıncı ile daha güçlü olacağız. Tebrikler, hiç durmadan çalışmaya devam." değerlendirmesinde bulundu.

Akıncı, 40 bin fit irtifaya kadar çıkabiliyor, 24 saat havada kalabiliyor ve faydalı yük taşıma kapasitesi bin 350 kilograma kadar ulaşıyor. Akıncı, bu özellikleriyle savaş uçaklarının yaptığı bir kısım görevlerini icra edebilecek, savaş uçaklarının yükünü azaltacak.

Taşıdığı elektronik destek podu, uydu haberleşme sistemleri, hava-hava radarları, engel tespit radarı, sentetik açıklıklı radar gibi çok daha gelişmiş faydalı yüklerle görev yapacak.

Hava bombardımanı icra edebilecek Akıncı, milli olarak geliştirilen hava-hava füzeleriyle donatılabilecek.