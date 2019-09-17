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Akıllı Şehir Çanakkale için uluslararası buluşma

Kale Grubu ve Türkiye Bilişim Vakfı iş birliğinde ve Novusens Akıllı Şehirler Enstitüsü’nün yürütücülüğünde 2017 Şubat ayında başlatılan “Aklım Fikrim Çanakkale” projesinin bir ayağı olarak uluslararası bir konferans gerçekleştirilecek - Konferans, 19 Eyl

Akıllı Şehir Çanakkale için uluslararası buluşma
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Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL - Kale Grubu ve Türkiye Bilişim Vakfı iş birliğinde ve Novusens Akıllı Şehirler Enstitüsü’nün yürütücülüğünde 2017 Şubat ayında başlatılan “Aklım Fikrim Çanakkale” projesinin bir ayağı olarak uluslararası bir konferans düzenleniyor.

Kale Grubu'ndan yapılan açıklamaya göre, 62 yıl önce Çanakkale’nin Çan ilçesinde temelleri atılan ve doğduğu topraklara hizmet etme anlayışını her daim öncelikli tutan Kale Grubu, Çanakkale’nin “akıllı şehir” vizyonuyla büyümesine katkı vermeyi sürdürüyor.

Türkiye'nin bilgi toplumuna dönüşmesi için çalışan Türkiye Bilişim Vakfı iş birliğinde ve projenin saha ve raporlama çalışmalarını üstlenen Novusens Akıllı Şehirler Enstitüsü yürütücülüğünde, Çanakkale’nin yaşanabilirliğine ve sürdürülebilirliğine teknoloji aracılığı ile katkıda bulunarak kentin rekabet gücünü ulusal ve küresel ölçekte yükseltmek amacıyla 2017 Şubat ayında hayata geçen Aklım Fikrim Çanakkale projesinde önemli bir aşamaya gelindi.

Projenin üçüncü yılında, ilk kez böylesine kapsamlı ve kentin dönüşümü için model olabilecek, “Sürdürülebilir ve Akıllı Şehirler: Aklım Fikrim Çanakkale” temasıyla uluslararası bir konferans düzenleniyor.

19 Eylül Perşembe günü Çanakkale Troya Müzesi’nde gerçekleşecek konferansta Kale Grubu Başkanı Zeynep Bodur Okyay, Türkiye Bilişim Vakfı Başkanı Faruk Eczacıbaşı, Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdür Vekili Bülent Özcan, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Hollanda İstanbul Başkonsolosu Bart van Bolhuis ve Dünya Bankası, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı yetkililerinin de aralarında bulunduğu, uzmanlar, fikir ve düşünce liderleri, akademisyenler, iş dünyası ve teknoloji liderleri gibi konuşmacılar, sürdürülebilir ve akıllı şehirler kavramı hakkında bilgi ve deneyimlerini paylaşacak.

“Sürdürülebilir ve Akıllı Hareketlilik”, “Sürdürülebilir ve Akıllı Çevre” ana oturumları ile “Sürdürülebilir ve Akıllı Ekonomi”, “Akıllı ve Kapsayıcı Şehirler” ve Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen AB Türkiye Şehir Eşleştirme Hibe Programı kapsamında planlanan “Şehir Eşleştirme ve Akıllı Şehirler” olmak üzere üç paralel oturumdan oluşan konferansla, dünyadan örnek uygulamalar ve deneyim paylaşımları ile sürdürülebilir ve akıllı şehirler konularına ışık tutulması ve Aklım Fikrim Çanakkale çatısı altında Çanakkale için yeni fikirler geliştirilmesi hedefleniyor.

Konferansın ardından 2018 Troya Yılı kapsamında OPET tarafından Arkeo-köye dönüştürülen Tevfikiye’de OPET desteğiyle gün batımı kokteyli gerçekleşecek. Kokteylde aynı zamanda yerel ürünleri kullanarak iyi ve kaliteli yemeği herkes için erişilebilir yapma ilkesiyle hareket eden İtalyan restoranı Eataly’nin şefleri tarafından Çanakkale’nin yerel ürünleri ile hazırlanan yemekler servis edilecek.


- 2017’den bugüne Aklım Fikrim Çanakkale


Projenin ilk ayağı olarak 30 Mart 2017 tarihinde, akıllı şehir kavramı konusunda aynı dili konuşabilmek ve aynı kavramlarda buluşabilmek amacıyla, akıllı şehir kavramını irdeleyen, akıllı şehir bileşenlerini, dünyadan en iyi akıllı şehir örneklerini, Akıllı Şehre Dönüşüm Modelini anlatan, Aklım Fikrim Çanakkale Projesi’ni açıklayan kapsamlı bir Akıllı Şehir Semineri düzenlendi.

Hemen ardından 31 Mart 2017’de Çanakkale’nin ilgili kamu, özel sektör, üniversite ve sivil toplum kurumlarıyla birlikte bir ortak akıl çalıştayı gerçekleşti. Çalıştayda, Çanakkale Akıllı Şehir Semineri özetlendi, mevcut güçlükler ve ihtiyaçlar akıllı şehir perspektifi ile tespit edilirken, çözüm önerileri geliştirildi ve Çanakkale Akıllı Şehir Vizyon Önerileri üzerinde çalışıldı. Aynı çalışma, 12 Nisan 2017 tarihinde Çanakkale Gençlik Dernekleri ile düzenlendi.

Türkiye’de ilk kez bu denli katılımcı anlayışıyla başlatılan ve tüm yerel paydaşların ortak bir heyecanla sahiplenmesiyle sürdürülen akıllı şehir projesinin çıktıları, Çanakkale’de 31 Mayıs 2017 tarihinde, geniş katılımla düzenlenen bir toplantıyla kamuoyuna sunuldu. Saha ekibi tarafından yapılan kapsamlı kaynak taramasının ardından yoğun saha ziyaretleri ile kent için durum tespiti derinleştirildi.

Eş zamanlı olarak şehir genelinde akıllı şehir anketi yapıldı. Elde edilen bulguların ışığında bir akıllı şehir semineri ve iki ayrı ortak akıl çalıştayı gerçekleştirildi. Tüm bu çalışmalar sonucu ortaya çıkan bulgular, proje ekibi tarafından dünyadaki uygulamalar ışığında değerlendirilerek Çanakkale’ye özgü bir akıllı şehir yol haritası ve öneriler bütünü ortaya koyuldu.

11 Haziran, 24 Temmuz, 13 Eylül ve 28 Eylül 2018 tarihlerinde Aklım Fikrim Çanakkale Projesi kapsamında şehrin kurumsal kapasitesinin artırılmasına katkıda bulunmak ve akıllı şehirler konusunda bir dil birliği sağlamak için farklı hedef kitlelere hitap eden bir dizi eğitim düzenlendi. Aklım Fikrim Çanakkale raporunun öncelikleri temel alınarak Çanakkale Belediyesi tarafından İspanya’nın Taragona Belediyesi ile birlikte “Akıllı Şehirler” deneyimini paylaşmak üzere sunulan proje teklifi, AB Türkiye Şehir Eşleştirme Hibe Programından yararlanmaya hak kazandı.


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