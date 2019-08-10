Akdeniz'in kentsel dönüşüm hayali gerçekleşiyor

- Bünyesinde Türkiye'nin en büyük limanı ile birçok sanayi bölgesini barındıran, çok sayıda kültürden vatandaşa da ev sahipliği yapan Mersin'in merkez Akdeniz ilçesi, 20 yıllık kentsel dönüşüm hayaline kavuşuyor - Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak:

Akdeniz'in kentsel dönüşüm hayali gerçekleşiyor
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Isparta Düğün Salonları

MERSİN (AA) - Türkiye'nin en kalabalık ilçelerinden biri olan ve sınırlarında Mersin Uluslararası Limanı'nı da barındıran Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde kentsel dönüşüm çalışmaları başlıyor.

Doğu Akdeniz'in önemli turizm ve ticaret merkezlerinden Mersin'in, "kalbi" olarak nitelendirilen, çeşitli kültür ve etnik kimliklerin beraber yaşadığı Akdeniz ilçesi 20 yıldır beklenen kentsel dönüşümle tanışıyor.

Sınırlarında Türkiye'nin en büyük limanı olan Mersin Uluslararası Limanı'nın yanı sıra Serbest Bölge, Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi ve kent çarşısını bulunduran Akdeniz ilçesi, kentsel dönüşümle modern yapılara kavuşmak için gün sayıyor.

Akdeniz Belediye Mustafa Gültak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçedeki kentsel dönüşüm çalışmalarının yıllarca beklendiğini belirterek, uzun süre kağıt üzerinde yapılan projelerin hayata geçirilemediğini anlattı.

Göreve gelir gelmez ilçeyi, kentsel dönüşümle tanışan kentler arasına sokmak için harekete geçtiklerini belirten Gültak, "Önümüze 2 proje geldi. Bunlardan biri Barış, Mahmudiye, Bahçe ve Turgut Reis mahalleleri. Bu konuda projelerin hazır olduğu ancak bir türlü vatandaşla görüşmeye başlanmadığını duyunca Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum ve TOKİ ile gerekli görüşmeleri yaptık ve süreci hızlandırdık." dedi.

Gültak, somut adımlar attıklarını ifade ederek, "Toplu Konut İdaresi iştiraki olan GEDAŞ Gayrimenkul Değerleme AŞ'nin yetkileri geldi, görüşmeler yaptık. Belediye olarak onlara hemen belediyemizin yanında bir büro kuruyoruz. Bu mahalledeki hissedarlarla görüşmeleri başlatıyoruz. Milletimize müjdeyi vermiş olalım. Bu mahallelerdeki vatandaşlarımızla temel görüşmeler başlıyor. Bu turlardan sonra hızlı bir şekilde oralara TOKİ'yi sokacağız." diye konuştu.

İlk etapta Barış Mahallesi'ndeki 3,4 hektarlık bir alanda dönüşümün olacağını vurgulayan Gültak, belediye tarafından açılacak büroda, hak sahibi 251 vatandaş ile görüşmeler yapılacağını sözlerine ekledi.


- İkinci bölgede planlama 950 konut


Kentsel dönüşümün ikinci aşamasının Ataş Rafinerisi'nin bulunduğu bölgede olacağını söyleyen Gültak, şöyle konuştu:

"Kentsel dönüşüm için ikinci aşamada da aslında çalışmaların çok hızlı yürüyebileceği bir alan olmasına rağmen bu konuda bir türlü gelişme olmayan Ataş bölgesi. Buradaki Çay Mahallesi'nde TOKİ'ye ait 135 dönüm arazi var. Aslında her şey hazır. Fakat bir türlü başlamamış. Biz ilgili Bakanımız ve TOKİ Başkanımızla konuşarak çalışmaları hızlandırdık. TOKİ'den ekim veya kasım ayında bu bölgeye kazmayı vurma sözü aldık. Planlamamız 950 konut. Fakat bunun ilk aşamasını 300 konut olarak yapacağız. Sonrasında Çay ve Çilek mahallelerindeki vatandaşlarımızla görüşüp, örnekleri göstererek karşılaştırmalarını isteyeceğiz. Çünkü insan gördüğü ve dokunduğu şeyi daha çabuk algılar. Mersin'de kentsel dönüşüm yıllardır polemik konusu olduğu için insanlara bir şeyler göstermek istiyoruz. Gösterelim ki inansınlar."

Gültak, vatandaşlarla birebir temas edip, tüm detayları görüşerek süreci gönüllülük esasına göre götürmeyi hedeflediklerini belirterek, "Artık işi icraata döküyoruz. Ataş bölgesinde de bunu sağlayacağız. Bunu sağladıktan sonra da insanlara 'Bakın böyle bir yaşam tarzı var' dediğimizde ben insanların, özellikle kadınlarımızın o bölgeyi tercih edeceğine ve dönüşümün zoraki değil, gönüllü olarak başlayacağına inanıyorum. Mersin'de yaşayan bir vatandaş, görev yapan bir belediye başkanı olarak kentin en önemli konusu olan kentsel dönüşümü bu şekilde başlatacağız. İnşallah tarihe de adımızı geçirmiş olacağız diye düşünüyorum." ifadesini kullandı.



- Vatandaşların kültürlerine göre inşa edilecek


Akdeniz ilçesinin farklı kültürlerden insanlara ev sahipliği yaptığına dikkati çeken Gültak, şunları kaydetti:

"Oralarda tandır, kültür ve taziye evleri, kapalı semt pazarları olsun istedik. Oradaki insanların standart TOKİ evlerinden ziyade Mersin' büyük balkonlu evler önemli, böyle olsun istedik. Doğu Anadolu'dan gelen kardeşlerimizin yanı sıra burası Arap kardeşlerimizin de yaşadığı bir bölge. Onların kültürlerine uygun motifli alanlar olsun diye yetkililere ilettik. Bunların revizyonları yapılıyor. Sonrasında proje önümüze yeniden gelecek. Oradaki insanlara bir apartman hayatı değil de kendi kültürlerinde, örf ve adetlerinde yaşayabilecekleri bir alan yaratma noktasında mimar arkadaşlarımız çalışıyor. İnsanları yabancı bir ortama atıp da mutsuz etme niyetimiz yok."

Gültak, geçmişte terör örgütünün eylemleri nedeniyle ilçedeki vatandaşların zor zamanlar geçirdiğini belirterek, sağduyulu çalışmalarla birlikte ilçenin bugün huzura kavuştuğunu söyledi.

İlçedeki vatandaşların hak ettikleri hizmete ulaşmalarını hedeflediklerini ifade eden Gültak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Oradaki kadınlar, gençler sosyal donatılardan, spor sahalarından, kültürel alanlardan yoksun olmayı hak etmiyorlar. Bu onların kaderi değil. Biz, onlara dokunak, devletimizi, bayrağımızı, milletimizi, örf ve adetlerimizi tekrar hatırlatarak toprakta kaynaşmayı sağlayacağız. Türkü, Kürdü, Arabı, Romanı, Çerkesi, Lazı, Hristiyanı bir araya getirerek barış ortamında sağlama noktasında bu çalışmaları yapıyoruz. Onlardan olumlu tepkiler alıyoruz. Bu tepkilere güvenerek ben TOKİ çalışmalarının ve kentsel dönüşümün başarılı olacağını, Akdeniz'in daha güzel bir yer olacağına inanıyorum"

Gültak, ilçedeki annelerin kendilerinden havuz istediğine değinerek, çalışmaların devam ettiğini, bu arada da 4 bölgeye kurulacak portatif havuzlarda 5 bin gence yüzme öğretileceğini aktardı.

İlçenin ekonomik ve kültürel anlamda daha da zengin bir noktaya taşımak istediklerine vurgu yapan Gültak, TOKİ ile birlikte yapılacak yatırımların 500 milyon lirayı bulacağını ifade etti.


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