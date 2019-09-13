ANTALYA - Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesine Erasmus+ kapsamında Romanya'dan gelen yaklaşık 50 öğrenci için veda yemeği düzenlendi.



Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, Erasmus+ programıyla Romanya'dan Akdeniz Üniversitesine gelen elli öğrenciye Akdeniz Üniversitesi Sosyal Tesislerinde veda yemeği verildi.

Etkinliğe, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ahmet Ögke, Prof. Dr. Erol Gürpınar, Prof. Dr. Mehmet Altunkaya, Tıp Fakültesi Kurum Koordinatörü Prof. Dr. Ahter Dilşad Şanlıoğlu, Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Cem Oktay, Erasmus+ Kurum Koordinatörü Nuran Caner ve ofis çalışanları katıldı.

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesinde staj imkanına sahip olmalarından dolayı memnuniyetlerini dile getiren öğrenciler, bu üniversiteyi ikinci yuvaları olarak hatırlayacaklarını ifade etti.