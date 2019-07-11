MERSİN (AA) - Mersin'de, çöp konteynerleri önüne döktükleri yiyecekleri yiyormuş gibi yaparak dilencilik yaptıkları belirlenen 2 kadına para cezası kesildi.

Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine Mahmudiye Mahallesi Bahçeler Caddesi'nde denetim yaptı.

Buradaki parkta 2 kadının, çöp konteynerleri önüne gıda maddeleri bırakıp, yiyecekleri çocuklarına yedirir gibi yaparak vatandaşların duygularını istismar ettiği belirlendi.

Yapılan aramada üzerilerinde para bulunmayan kadınların, zabıta ekiplerini fark edince topladıkları paraları onları gözetleyen bir kişiye teslim ettikleri, bu kişinin de kaçtığı öğrenildi.

Müdürlüğe götürülen kadınlara 183'er lira para cezası kesildi.



