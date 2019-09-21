ANTALYA - Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesi'nde gerçekleştirilen "Türkiye Turizminde 150 Yıl" sergisi açıldı.

Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesindeki sergi açılış törenine Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Acar, Antalya Ticaret Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin, OTI Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Bektaş ve öğrenciler katıldı.

OTI Holding ev sahipliğinde gerçekleştirilen serginin küratörlüğünü Gökhan Akçura gerçekleştirdi.

Sergide, Galata rıhtımındaki vapurlardan, Orient Express'e, Sarayburnu'ndan Kapalıçarşı'ya, Pera Palas'tan ilk hava, deniz ve otobüs yolculuklarına kadar Türkiye turizmi için önemli sayılabilecek birçok fotoğraf yer alıyor.

Ziyaretçiler, 1863 yılına dayanan Türkiye turizminin dönüm noktalarını ve 150 yıllık gelişimini görme fırsatı buluyor



