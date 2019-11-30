ANTALYA - Akdeniz Üniversitesinde, spor ve sağlıklı yaşama dikkat çekmek amacıyla kampüs içinde doğa yürüyüşü gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, yürüyüşe Rektör Prof. Dr. Mustafa Ünal, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatih Kılınç, Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faik Ardahan ve Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri katıldı.

Spor Bilimleri Fakültesi önünden yola çıkan topluluk öncelikle üniversitenin güneyinde yer alan Botanik Bahçe'ye yürüyüş gerçekleştirdi. Üniversitelerarası bisiklet yarışlarında da kullanılan dağ bisikleti parkurunda yürüyüşe devam eden ekip, makilerin arasındaki patika yollarda, çalılıkların arasından geçerek üniversitenin güney kapısına doğru ilerledi.

Yürüyüş yapmanın gerek beden sağlığı gerekse zihin sağlığı açısından pek çok faydaları olduğunu belirten Rektör Ünal, "Günlük koşuşturma ve yoğun bir tempoda her zaman spor yapma fırsatımız olmayabiliyor. Spor için belli bir zaman ayrılması, gerekli koşulların sağlanması gerekebilir. Ancak yürüyüş zaman ve mekan sınırlaması olmadan çok daha kolay yapılabilecek bir aktivite. 30 dakikalık bile olsa yürüyüşle bu eksikliği tamamlamaya çalışıyoruz. Bugün öğrencilerimizle eşsiz güzellikteki kampüsümüzde spora ve sağlıklı yaşama dikkat çekmek amacıyla bir yürüyüş gerçekleştirdik. Öğrencilerimizle böyle faydalı bir etkinlikte buluşmakta ayrıca sevindirici." ifadelerini kullandı.

Öğrencilere sporu hayatının bir parçası haline getirmelerini tavsiye eden Ünal, hareketsiz bir yaşamın düzensiz beslenmeyle birleşince birçok rahatsızlığa davetiye çıkardığına dikkati çekti.

Bir saati aşkın zamanda 3 kilometreden fazla yol yürüyen ekip başlangıç noktaları olan Spor Bilimleri Fakültesi önüne gelerek etkinliği tamamladı.