ANTALYA - Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyat Bölümü ile Antalya Business Network işbirliğiyle "2. Uluslararası Kariyer Günü" etkinliği düzenlendi.

Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Ertürk, Bumin Kağan Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte, öğrencilerin mesleklere yönelmelerinde bu tür etkinliklerin faydalı olduğunu belirtti.

Alman Dili ve Edebiyatı Dr. Öğr. Üyesi Sevgi Arıkılıç Songören, Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Kemal Demir ve Antalya Business Network Yönetim Kurulu Başkanı Helena Schönbaum koordinatörlüğünde düzenlenen etkinlikte tüm gün boyunca öğrencilere kariyerleri için çeşitli iş olanakları sunuldu.

Ayrıca etkinlikte firma yetkilileri, öğrencilere firmalarını tanıtan kısa sunumlar yaparak iş görüşmelerinde yapılması gerekenler hakkında bilgi verdi. Sunum bitiminde öğrenciler 15 dakikalık mülakatlarla firma yetkililerine öz geçmişlerini aktardı.



