Akbank'tan 2 milyar 667 milyon TL net kar

- Akbank bu yılın ilk yarısında 2 milyar 667 milyon TL konsolide net kar elde etti - Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil: - "Türkiye’de enflasyondaki düşme trendi ve iyileşen faiz ortamının ekonomiye olumlu yansımasını ve önümüzdeki dönemde kredi talebini

Akbank'tan 2 milyar 667 milyon TL net kar
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Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL (AA) - Akbank bu yılın ilk yarısında 2 milyar 667 milyon TL konsolide net kar elde etti.

Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, bankanın bu yılın ilk 6 ayındaki finansal sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada, küresel düzeyde jeopolitik ve ekonomik gelişmelerin önem kazandığı bir dönemden geçildiğini belirterek, bankacılık sektörünün ekonomiye desteğini bu dönemde de sürdürdüğünü bildirdi.

Akbank'ın da güven odaklı bankacılık anlayışı, güçlü sermayesi ile aktif kalitesini de gözeterek ekonominin gelişimine destek sağlamaya devam ettiğini aktaran Binbaşgil, "Türkiye’de enflasyondaki düşme trendi ve iyileşen faiz ortamının ekonomiye olumlu yansımasını ve önümüzdeki dönemde kredi talebinin artmasını bekliyoruz. Bankacılık sektörümüz ülkemizin büyüme gereksinimine güçlü bir şekilde katkıda bulunmayı sürdürecektir.” ifadelerini kullandı.


- “Ekonomimize 270 milyar TL kredi desteği sağladık”


Binbaşgil, açıklamasında şunları kaydetti:

“Bu dönemde ekonomimize sağladığımız kredi desteğini 222 milyar TL'si nakdi olmak üzere toplam 270 milyar TL seviyesine çıkardık. Yılın ilk 6 ayında yüzde 10 oranında artan toplam mevduatımız 230 milyar TL düzeyine ulaştı; aktiflerimizi ise 376 milyar TL seviyesine çıkardık. Yüzde 17,7 düzeyine ulaşan güçlü sermaye yeterlilik oranımızla reel sektörün büyümesi ve gelişmesine destek olmayı istikrarlı bir şekilde sürdürdük. KOBİ kredileri ile ticari ve kurumsal kredilerimiz, yılın ilk altı ayında 228 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Bankamız 789 milyon TL vergi karşılığı ayırarak 2 milyar 667 milyon TL konsolide net kar elde etti. Akbank, toplamda takipteki kredilerinin yaklaşık yüzde 101’i oranında kredi karşılığı ayırdı. Aktif kalitemizi bu dönemde de koruduk; takipteki krediler oranımız yüzde 4,5 olarak gerçekleşti.”


- “İhracatta yakaladığımız ivmeyi sürdürmek için Akbank üzerine düşeni yapıyor”


Binbaşgil, Türkiye ekonomisini desteklemek amacıyla yürütülen çalışmalar içinde ihracat desteklerinin özel bir yeri bulunduğunu belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye’nin sürdürülebilir büyümesine verdiğimiz destek kapsamında, ekonominin lokomotifi olan ihracatçılar için bu yıl 'İhracatçının Gücü Paketi' adında yeni bir destek paketi sunduk. Dış ticaretin finansmanı alanındaki bilgi ve tecrübemiz, sürekli geliştirdiğimiz teknolojik altyapımızın verdiği olanaklar ve kaliteli hizmet anlayışımızla, Türkiye’nin ihracatçı firmalarını uluslararası rekabette desteklemeye devam ettik. Mevcut ve yeni çalışmaya başladığımız 2 bini aşkın dış ticaret müşterimiz bu paketten yararlandı. Bu yıl ihracatçılarımıza 2,3 milyar dolar seviyesinde bankamız kaynaklı ihracat taahhütlü kredi kullandırdık, onları Eximbank’a hitaben verdiğimiz mektuplarla da desteklemeye devam ettik. Ayrıca yüzlerce ihracatçı müşterimize bu yıl içinde 400 milyon TL’ye yakın KGF destekli KOBİ Değer Kredisi sağladık. Mevcut ihracatçı müşterilerimize sağladığımız imkanların yanı sıra yılın ilk 6 ayında ilave bin 500’ü aşkın ihracatçımıza da destek olduk. Ekonomimizin bu alanda yakaladığı ivmeyi artırarak sürdürmek için Akbank üzerine düşeni yapıyor."


- “Akbank artık sınırlarını aşan global bir marka”


Akbank’ın Euromoney dergisi tarafından “Dünyanın En İyi Dijital Bankası” ödülünü almasından büyük mutluluk duyduklarını aktaran Binbaşgil, Akbank’ın kazandığı bu önemli ödülde güçlü finansallarının yanı sıra teknoloji yatırımları, yeni nesil bankacılık vizyonu ve geleceğin bankacılığı konusunda yaptığı çalışmaların etkili olduğunu kaydetti.

Binbaşgil, Euromoney’nin “Dünyanın En İyi Dijital Bankası” ödülünün ilk defa bir gelişmekte olan ülke (emerging market) bankasına verilmesinin önemli ve gurur verici olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:

"Türkiye bankacılık sektörü, dijitalleşme ve teknoloji kullanımı açısından birçok gelişmiş ülkeye kıyasla çok daha iyi bir yerde. Biz de Akbank olarak uzun vadeli, vizyoner bakış açımızdan hiçbir zaman ödün vermedik. Sektörümüze yeni yaklaşımlar getirmek, yeni teknolojilerle hizmet kalitemizi geliştirmek için çalışmaya ve bu alanlara yatırım yapmaya aralıksız devam ediyoruz. Tüm bu çalışma ve yatırımlarımızın hem müşteri memnuniyetine hem de finansal sonuçlarımıza olumlu katkıda bulunduğunu görüyoruz. Akbank artık sınırlarını aşan global bir marka, bu başarıda Akbanklılar’ın katkısı çok büyük. Bu başarımızda ve yılın ilk yarısındaki yüksek performansımızda payı olan Akbanklılar başta olmak üzere tüm paydaşlarımıza teşekkür ederim.”


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