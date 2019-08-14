ANTALYA (AA) - AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, teşkilat olarak öncelikli görevlerinin ülkenin bu tarihi süreçte nereden geldiğini, nerede olduğunu, nereye gittiğini milletle paylaşıp, milletin gücünü ve desteğini AK Parti'de toplayabilmek olduğunu belirtti.

Taş, AK Parti’nin 18. Kuruluş Yıldönümü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, memleket sevdasıyla, "işimiz hizmet gücümüz millet" diyerek Cumhurbaşkanı, AK Parti Genel Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 14 Ağustos 2001 yılında çıkılan kutlu yürüyüşün, bugün 18 yaşında olduğunu hatırlattı.

Milletin bağrından kopan, her zaman milletin iradesini el üstünde tutan AK Parti'nin 17 yılı geride bıraktığını belirten Taş, şöyle devam etti:

"Ülkemizi hak ettiği noktaya taşıyacak adımları kararlılıkla atmış bundan sonrada atmaya devam edecektir. Milletimize, ülkemize ve bayrağımıza sevdasını gecesine gündüzüne katıp çalışarak gösteren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde 18 yaşına ulaşan AK Partimiz ile Türkiye’yi hak ettiği noktaya taşımak için daha yapacak çok işimiz var. Cumhuriyet tarihinde görülmemiş bir kalkınmayı 17 yıla sığdıran partimiz bugün her zaman çalışkan ve dinamik teşkilatlarıyla yaşı 18 olmuştur. AK Parti yorulmak bilmeden çalışan kadrolarıyla karanlıkları aydınlığa çeviren bir meşalenin hikayesidir."

AK Parti'nin parti içi demokrasi, siyasi ahlak ve millet iradesini her zaman öncelik kabul ederek Türkiye siyasi tarihinde önemli adımlar attığının altını çizen Taş, şunları kaydetti:

"Demokrasimizin üzerindeki vesayet anlayışını yıkarak yeni yönetim sistemi egemenlik kayıtsız şartsız milletindir demiştir. Türkiye siyasi tarihinde az rastlanacak bir siyasi başarıya ulaşan partimiz her seçimde başarısını yükselterek her zaman milletimizle omuz omuza yürümüştür. Demokrasimize yönelik saldırıları 15 Temmuz'da olduğu gibi milletimizle birlikte göğüsleyerek yoluna devam etmiştir. Gözbebeğimiz Antalyamız da bu tarihi süreçte görülmemiş bir hizmeti alarak hak ettiği değeri almış almaya da devam etmektir."

Taş, Antalya'nın 17 yıl boyunca iktidara her zaman büyük bir destek gösterdiğini bu desteğini her geçen yıl arttırmaya devam ettiğini belirterek "Bizim derdimiz her zaman millet olmuştur. Hiç kimseyi ötekileştirmeden, fikri ne olursa olsun derdi millet olan herkese kapımız açıktır. Bizim teşkilat olarak öncelikli görevimiz ülkemizin bu tarihi süreçte nereden geldiğini, nerede olduğunu, nereye gittiğini milletimizle paylaşıp, milletimizin gücünü ve desteğini AK Parti'de toplayabilmektir. Bu kutlu yürüyüşümüzde ülkemizi aydınlık yarınlara taşıyan, birçok önemli başarıya ve hizmete katkı sunan tüm değerli mensuplarını kutluyor, şu anda hayatta olmayan teşkilat mensuplarımızı rahmetle anıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, yaşımız her zaman 18 diyerek partimizin 18. kuruluş yılının ülkemize ve milletimize hayırlara vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.