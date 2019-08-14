AK Partili gençlerden bisikletli kutlama

AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları üyeleri, partilerinin 18. kuruluş yıl dönümünü Genel Merkez'den Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne kadar pedal çevirerek kutladı.

AK Partili gençlerden bisikletli kutlama
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Isparta Düğün Salonları

ANKARA (AA) - AK Parti'nin 18. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Genel Merkez önünde bir araya gelen AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları üyeleri, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin'in katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne kadar bisikletle pedal çevirdi.

AK Parti Ankara İl Gençlik Kollarınca parti genel merkezi önünde kuruluş yıl dönümü etkinliği düzenlendi. Etkinlik önecesi açıklama yapan AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, 14 Ağustos'un, partilerinin kuruluş yıl dönümü olduğunu anımsatarak, 18 yaşın enerjisi ve dinamizmiyle pedal çevireceklerini söyledi.

AK Parti'nin millete hizmet yolunda 18 yılı geride bıraktığını belirten Şahin, "Zaman zaman önümüze engeller çıkarılmak istense de milletimizin desteğiyle, duasıyla bu engelleri aşarak, her alanda çok önemli hizmetlere, reformlara imza atarak ülkemizin son 18 yılına partimizin ve milletimizin damgasını vurmuş bulunmaktayız. Her zaman milletimizin bize çizdiği istikamet doğrultusunda siyaset yapan bir parti olduk. Onun için AK Parti, Türkiye partisidir, milletin partisidir diyoruz. AK Parti milletin değerlerinin temsilcisi, milletin hamuruyla yoğrulmuş bir partidir." ifadelerini kullandı.

AK Parti'nin gençlere en çok destek veren ve onlardan en çok destek gören parti olduğuna işaret eden Şahin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde daha nice 18 yıllar ülkeye hizmet etmeyi umduklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla 23 Ağustos'ta AK Parti Genel Merkezi'nde "Türkiye Sevdasıyla Yaşımız Hep 18" temasıyla kutlama programı düzenleyeceklerini ifade eden Şahin, şunları kaydetti:

"Allah bize birlik, beraberlik, kardeşlik, dayanışma duygusuyla daha nice 18 yıllar nasip etsin. Partimizin çatısı altında partimize, ülkemize, milletimize hizmette bulunmuş tüm dava arkadaşlarımıza, bugün nerede bulunuyorlarsa bulunsunlar çok teşekkür ediyoruz, Allah hepsinden razı olsun. Onlarla kenetlenerek önümüzdeki 7'nci olağan kongre sürecini yenilenme, tazelenme, güçlenme için bir vesile kılarak daha uzun yıllar inşallah ülkemize hizmet etmeye devam edeceğiz. Kurumsal kapasitemizi güçlendirerek, artırarak daha güçlü şekilde bu kutlu yürüyüşümüzü sürdüreceğiz."

AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Başkanı Ali Osman Özdemir de AK Parti'nin ülkenin özlemlerini barındıran, tepeden tırnağa Anadolu'nun hikayesi olduğunu belirtti.

18 yıl önce bugün beceriksiz yönetimlerden bıkan halkın, yeni bir vizyonla kurulan AK Parti'yi Türkiye'nin meselelerinin çözümünde tek çare olarak gördüğünü ifade eden Özdemir, "Anadolu'nun içinden çıkan değil Anadolu'nun bizzat kendisi olan bu hareket, millete sevdalı kadrolarıyla tüm gayretini her zaman ülkemizin refahını artırmak için sarf etmiştir. Gücünü bu aziz topraklardan alan ak kadrolar, hesap sorucu olarak yalnızca milleti görmüş ve her zaman milletin çıkarları için çalışmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'de 18 yılda birçok hayalin gerçekleştiğini dile getiren Özdemir, AK Parti'nin kuruluşundan bugüne Türkiye'de hiçbir şeyin eskisi gibi olmadığını kaydetti.

AK Parti'nin karşılaştığı tüm engelleri milletin ferasetiyle aştığını söyleyen Özdemir, kadrolarını her zaman yenileyen ve gençliğin taze kanıyla geçmişin tecrübesini birleştirerek yoluna devam eden AK Parti'nin, bugünden sonra da milletin umudu olmaya devam edeceğini belirtti.

Konuşmaların ardından Fatih Şahin ve AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları üyeleri, Genel Merkez önünden bisikletleriyle hareket ederek Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne kadar pedal çevirdi.

Muhabir: Yıldız Aktaş

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