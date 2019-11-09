ANTALYA - AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Suriye'de başkalarının petrol bölgelerine, Türkiye'nin ise insani hedeflere yöneldiğini bildirdi.

Yılmaz, Antalya'da düzenlenen Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) toplantısının açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin yurt dışında yaklaşık 7 milyona yakın vatandaşının bulunduğunu belirterek, çoğunluğun Avrupa'da yoğunlaştığını, Türk lobisi için vatandaşların ekonomiden spora, siyasetten sanata daha aktif bir çalışma içerisine girmesi gerektiğini ifade etti.

Türkiye'nin 2013'den bu yana DEAŞ, PKK, FETÖ gibi terör unsurlarıyla eş zamanlı girdiği mücadelede başarılı olduğuna işaret eden Yılmaz, bunun en güzel göstergelerinden birinin turizm rakamları olduğunu bildirdi.

Bu sene Türkiye'de 50 milyonu aşan bir turist sayısı olacağını vurgulayan Yılmaz, bu rakamın 2023 hedefi olduğunu, yıl sonunda hedefin geçileceğini kaydetti.

Yılmaz, Türkiye'nin dünyanın en güvenli ülkelerinden olduğunu, son yıllarda aldığı kritik kararlarla terör unsurlarının saldırısını beklemeden sorunları kaynağında çözme noktasında önemli adımlar attığını belirterek, şöyle konuştu:

"Suriye'nin istikrarsızlığı nedeniyle milyonlarca insan yerinden oldu. 3,6 milyondan fazla mülteci Türkiye'ye geldi. Avrupa'da bazı ülkelere birkaç yüz kişi gittiğinde çok ciddi bir kriz yaşanıyor. Ama Türkiye yaklaşık 4 milyona yakın Suriyeliye ev sahipliği yapıyor. Diğer taraftan başka ülkelerden de gelenleri sayarsanız 5 milyon mülteciye ev sahipliği yapıyoruz. Bu tarihsel bir görevdir. Millet ve devlet olarak bu imtihanı en güzel şekilde verdiğimize inanıyorum. Tarihe de bu şekilde geçecek. Bizden çok daha zengin olan ülkeler maalesef bu imtihanı veremediler. Tabii bu durumu ilelebet vermek de düşünülemez . Bu sorunları çözmek durumundayız."

Suriye'nin geleceği hakkında insani anlamda gerçekçi çözümler ürettiklerini anlatan Yılmaz, "Suriye'de 'petrol bölgesi' diyebileceğimiz alanlar Kamışlı ve Deyrizor denilen bölgelerdir. Her ikisi de petrol bölgesi. Birinde rejim ile Rus güçleri var diğerinde Amerika ve terör unsurları söz konusu. Bu bile çok ciddi sembolik anlam ifade ediyor. Suriye'de başkaları petrol bölgelerine, Türkiye ise insani hedeflere yöneliyor. Bizim bir başka ülkenin toprağında gözümüz yok. Bu petrol hiçbir yabancı gücün petrolü değil." ifadelerini kullandı.