MERSİN (AA) - AK Parti Tarsus İlçe Başkanı Nevzat Çetin, düzenlediği toplantıyla yönetim kurulu üyelerini tanıttı.

Çetin, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte ilçe binasında basın toplantısı düzenledi.

Çetin, merkezi hükümetin ilçeye yaptığı ve yapacağı hizmetlerin hızlandırılması için çaba göstereceklerini belirterek, "Birlik ve beraberlik içerisinde, tek yürek olup hizmet edeceğiz. İnsanları severek, toparlayıcı olarak görev yapacağız." diye konuştu.

Basın mensuplarına da önemli görevler düştüğünü kaydeden Çetin, "Çağdaş toplumlarda basın aktif rol almaktadır. Bu nedenle Tarsus’un sorunlarında sizlerle ortak hareket edeceğiz." ifadesini kullandı.

Çetin'in konuşmasının ardından yönetim kurulu üyeleri kendilerini tanıttı.