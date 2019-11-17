AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Adana'da nikah şahidi oldu ADANA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da katıldığı iki ayrı düğünde nikah şahitliği yaptı.Çelik, kentteki bir otelde düzenlenen törenle dünya evine giren Gaye Gökçeli-Cahit Dalyan çiftinin düğününe katıldı.Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyda