MERSİN (AA) - AK Parti Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın, partisinin yeni atanan Tarsus ilçe teşkilatını ziyaret ederek, hayırlı olsun dileğinde bulundu.

Taşkın, ilçe ziyaretinde AK Parti Tarsus İlçe Başkanı Nevzat Çetin ve yönetim kurulu üyelerince karşılandı.

Yeni yönetim kurulu üyeleriyle bir toplantı gerçekleştiren Taşkın, parti yönetimi ve ilçe başkanının önümüzdeki süreçle ilgili çalışma programları hakkında bilgi aldı.

Burada bir konuşma yapan Taşkın, AK Parti siyasetinin temel amacının hizmet siyaseti olduğunu ve her zaman vatandaşların yanında olduklarını belirtti.

Vatandaşlarla bağı daha da güçlendirmek, aradaki gönül köprüsünü daha da sağlamlaştırmak için çalıştıklarını bildiren Taşkın, "Tarsus'da son yıllarda büyük yatırımlara imza atıldı. Yatırımların bir kısmı tamamlandı, bir kısmı ise devam ediyor. Önemli eserler tamamlanıp, hizmete girdiği zaman Tarsus ve dolayısıyla bölgemiz Türkiye'nin çekim merkezi olacak." dedi.

Çetin de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, birlik ve beraberlik içinde Tarsus'a hizmet edeceklerini kaydetti.

