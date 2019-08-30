MERSİN (AA)- AK Parti Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın, Tarsus Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Duran Şen'i ziyaret etti.

Taşkın, ziyarette yaptığı konuşmada, Tarsus'un zengin bir alt yapı ve tarihe sahip olduğunu söyledi.

İlçenin tarım, sanayi ve turizm alanında Türkiye'nin çekim merkezi olacağını ifade eden Taşkın, Tarsus'a yatırımların devam edeceğini kaydetti.

Taşkın, "Tarsus Üniversitesi'ni kurduk ve kısa sürede önemli bölümler açıldı. Tarsus Devlet Hastanesi inşaatının kabası tamamlanmak üzere. İnanıyorum ki yakın zamanda Tarsus, Çukurova'nın ana merkezi olacak." dedi.

Tarsus Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Duran Şen ise ilçenin kalkınması için ellerinden gelen gayreti göstermeye devam edeceklerini ifade etti.

Ziyarette karşılıklı fikir alış verişinde bulunuldu.









