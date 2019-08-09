HATAY (AA) - AK Parti Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayınladı.

Özel, mesajında, birlik ve berberliği pekiştiği Kurban Bayramı'na kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Bayramların sevgi, saygı ve hoşgörünün kuvvetlendiği, dargınlıkların son bulduğu günler olduğunu ifade eden Özel, şunları kaydetti:

"Bu güzel günlerin sevincini, ailemizle, akrabalarımızla, dostlarımızın yanı sıra engelli ve kimsesiz kardeşlerimizle, huzur evindeki kıymetli büyüklerimizi ziyaret ederek, bu toprakları bizlere vatan olarak emanet eden cennet mekan şehitlerimizin emanetleri ve gazilerimiz ile birlikte yaşamalıyız. Tüm Hataylı hemşerilerimin, Kurban Bayramı'nı en içten duygularla kutluyor, Allah için kurban kesen ve kestiği kurbanı muhtaçlarla paylaşan bütün kardeşlerimizin ibadetinin Allah katında makbul olmasını diliyorum."