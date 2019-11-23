AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Dedikodu üzerinden bir siyasi gündem oluşturmaya çalışıyorlar

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP'li bir isimle görüştüğü iddiasına ilişkin, "Mesnetsiz, hiçbir dayanağı olmayan, dedikodu üzerinden bir siyasi gündem oluşturmaya çalışıyorlar." dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Dedikodu üzerinden bir siyasi gündem oluşturmaya çalışıyorlar
0
Isparta Düğün Salonları

ORDU - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Ordu'da uydudan yayın yapan Altaş TV'nin canlı yayınında, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP'li bir isimle görüştüğü iddiasının ortaya atılmasıyla ilgili soru üzerine Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Nedenini bilmiyoruz. İddiayı ortaya atan gazeteci, çok tecrübeli bir gazeteci ve ne hikmetse bu yazıyı yazdıktan sonra da apar topar telefonlarını kapatıyor, bir yerlere gidiyor. Yani gazeteciler bile kendisine ulaşamıyor. Dolayısıyla gazeteci 'kaynağı kimdir, isim kimdir, nedir' hiçbir şey söylemeden böyle bir iddiayı gündeme getiriyor, arkasından ne yazık ki sayın Kılıçdaroğlu bir televizyon programına çıkıp sabah saatlerinde diyor ki, 'evet bu doğrudur, zaten ben hiç şaşırmadım bu haber gündeme geldiği zaman'. Biz de sayın Kılıçdaroğlu'nun bu tepkisine şaşırmadık."

Kurtulmuş, mesnetsiz, hiçbir dayanağı olmayan, dedikodu üzerinden bir siyasi gündem oluşturmaya çalışıldığını belirterek, "Bu maalesef öyle görünüyor ki, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi iç çekişmelerinin bir aracı olarak Cumhurbaşkanımızın ismini kullanmaya çalışmak isteğidir. Öyle anlaşılıyor. Kendi iç çekişmeleri bizi ilgilendirmez. Bir başka partinin içidir ama kendi parti içinde başkanlık yarışı, 'kim olacak, nasıl olacak?" diye konuştu.

"Bu yarışa Cumhurbaşkanımızın ismini alet etmesinler. Bizim söylediğimiz şey budur." diyen Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, bu görüşme iddiasıyla hiçbir ilgisi olmadığını zaten dün açıkladıklarını hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, İzmir'deki konuşmasında çok net bir şey söylediğini anlatan Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"'Ben Cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum, Kılıçdaroğlu da genel başkanlığını ortaya koysun'. Yani 'hangisi doğruysa, hangimiz doğruysak bu iş bitsin, bu meseleyi uzatmasınlar' demeye getirdi. Dolayısıyla bu tür şeyler siyasette olur ama bir genel başkan düzeyinde buna böyle bir dedikodunun tarafı olmak ya da dedikoduyla bir şekilde ilgilenmenin son derece yakışıksız olduğunu, hiçbir şekilde Türkiye'deki siyasi anlayışa uymadığını ifade etmek isterim. Yanlış bir şeydir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi iç çekişmelerini, iç çatışmalarına belki, belki bundan sonra önümüze gelecek olan 2020 yılındaki genel başkanlık yarışında Cumhurbaşkanımızın ismini kullanarak mevzi kazanma işi gibi görünüyor. Bunu bir gazeteci üzerinden gündeme getirilmiş olması son derece lüzumsuz, anlamsız. Bu kadar çok gündemi olan Türkiye için halkın gündemini meşgul etmekten öte bir anlamı yoktur. Cumhurbaşkanımızın da, hele hele kendisi de bugün bunu çok net bir şekilde bir kez daha kamuoyuyla paylaştıktan sonra bu meseleyle hiç bir ilgisi yoktur."

"Bunun kararını verecek olan sayın Cumhurbaşkanımızdır"

Kısa süre içinde bir kabine revizyonu olup olmadığı yönündeki soru üzerine Kurtulmuş, "Öncelikle yeni bir sistem değişikliğine gittik ve Cumhurbaşkanlığı sistemindeyiz. Cumhurbaşkanlığı sistemi, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bir yürütme organıdır, yani Cumhurbaşkanlığı kabinesidir artık. Yani parlamenter sistemin oluşturduğu bir hükümet sistemi değildir. Dolayısıyla 'kabine nasıl olacak, kimler olacak, kimler olmayacak, nasıl değişecek, ne zaman değişecek' bunun kararını verecek olan sayın Cumhurbaşkanımızdır, tercih onundur." yanıtını verdi.

Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Çünkü nihayetinde halktan seçimde gidip oy isteyen, oy alan Cumhurbaşkanıdır ve halkın karşısına daha etkin bir çalışma yöntemi olarak bu Cumhurbaşkanlığı kabinesiyle çıkmıştır. Eğer aksayan, eksik, noksan yerler varsa gerek gördüğü zaman gerek gördüğü alanda değişiklikler yapar, müdahalesini yapar ama bu 'efendim falanca yazar böyle yazdı, falanca kuliste böyle bir hareketlilik oluşturuldu' diye kabine değişikliği olmaz. İhtiyaç varsa bu bir siyasetin doğası gereğidir. O işin başındaki kişi, nihayetinde tabiri caizse takımın kaptanı olan kişi, takımın yöneticisi olan kişi istediği pozisyon değişikliğine gider ama bunun için dışarıdan yapılacak telkinlerin, tavsiyelerin, kulislerin hiçbir kıymeti harbiyesi olmaz."

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Ordu'daki yatırımlarla ilgili de değerlendirmelerde bulundu.

Öte yandan Kurtulmuş, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler ile Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören'i makamlarında ziyaret etti.

Altınordu ilçesinde esnaf ve vatandaşlarla da bir araya gelen Kurtulmuş, İl Emniyet Müdürlüğü ve Cumhuriyet Başsavcılığına da ziyarette bulundu.

Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Düşük emekli maaşı bağlanmasının 3 nedeni! Yüksek maaş için bunlara dikkat
​Asgari ücrette ilk rakamlar!
Davraz’ın sezonu Gül ve Lavantayla Uzayacak
Güleda'nın "fotoğrafçılık" hayali yarım kaldı
Isparta il Kültür Müdürlüğü'nde Hizmet iç eğitim programı düzenlenecek...
Aranan 22 şahıs Isparta'da yakalandı
Isparta Gülü ve Lavantası Kooperatifler Fuarı'nda
​AKŞEHİR'Lİ ÖĞRETMENLER EĞİRDİR'E HAYRAN KALDI
ISPARTA VALİSİ ÖMER SEYMENOĞLU’NUN 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJI
Isparta il Müftüsü Öğretmenler Günü Mesajı
Usta Fotoğraf sanatçısından muhteşem Eğirdir hatırası
Isparta'da sporculara ücretsiz Cep Herkülü filmi izletildi
TED Isparta Koleji'nde Ağız ve Diş Sağlığı ele alındı
Evini kiraya verenler dikkat: Kişi başı bin TL cezası olacak
​ISPARTA 4.TRAVELEXPO ANKARA Turizm ve Seyahat Fuarında...
Başdeğirmen'den Isparta 32 spor'a maddi destek
Isparta'da üniversite öğrencisinin öldürüldüğü apartın boşaltıldığı iddiası
Vali Seymenoğlu Sağlık Hizmetleri Sempozyumu”nun açılış törenine katıldı
EYT'nin devlete yıllık maliyeti dudak uçuklattı
Isparta'da kadınlardan, üniversite öğrencisi Güleda Cankel'in öldürülmesine tepkiISPARTA'DA KADINLARDAN, ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ GÜLEDA CANKEL'İN ÖLDÜRÜLMESİNE TEPKİ
Üniversiteli Güleda cinayetindeki ihmal iddiaları araştırılıyor
Ayhan Usta'dan Isparta'ya yeni şube
Isparta'da sanatseverleri buluşturan sergi açıldı
Güleda'nın okulunda üzüntü yaşanıyor
Isparta'da Türk Süsleme ve Geleneksel El Sanatları Sergisi Açıldı
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Dünyanın En Tehlikeli YüyeyecekleriDünyanın En Tehlikeli Yüyeyecekleri
Yumurtanın içinden yumurta çıktıYumurtanın içinden yumurta çıktı
Isparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamarı
Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek oldu
Isparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerIsparta Güneykent Gül Festivali'nden kareler
Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!
Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaTürkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Dünyanın En Tehlikeli YüyeyecekleriYumurtanın içinden yumurta çıktıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerDünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
ısparta yas pastaısparta eğlence merkezleriısparta çiğ köfteIsparta yapı malzemelerisüpürge toz torbasıısparta mutfak eşyalarıisparta giyotin cam balkonIsparta Motor TamircileriISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Funcity yepyeni iç tasarımıyla daha çok eğlence sunuyor!Funcity yepyeni iç tasarımıyla daha çok eğlence sunuyor!17 Kasım 2019
Isparta'da uzman çavuş ve eşi evlerinde ölü bulunduIsparta'da uzman çavuş ve eşi evlerinde ölü bulundu17 Kasım 2019
Isparta'dan 5 ülkeye "kemik çimentosu" ihracatıIsparta'dan 5 ülkeye "kemik çimentosu" ihracatı18 Kasım 2019
Gözde Balık Evi'nden efsanevi deniz ürünleri menüleriGözde Balık Evi'nden efsanevi deniz ürünleri menüleri17 Kasım 2019
Isparta’da özel sporculardan yüzmede çok özel başarı Isparta’da özel sporculardan yüzmede çok özel başarı18 Kasım 2019
Yeni Burdur Tanıtım Filmi ÇıktıYeni Burdur Tanıtım Filmi Çıktı18 Kasım 2019
Vali Ömer Seymenoğlu,Şarkikaraağaç Çaltı Köyü'ndeVali Ömer Seymenoğlu,Şarkikaraağaç Çaltı Köyü'nde19 Kasım 2019
Isparta'da trafik kazası: direğe çarptı...Isparta'da trafik kazası: direğe çarptı...17 Kasım 2019
Üniversite öğrencisi eski kız arkadaşını öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandıÜniversite öğrencisi eski kız arkadaşını öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı19 Kasım 2019
Isparta'da üniversite öğrencisinin öldürüldüğü apartın boşaltıldığı iddiasıIsparta'da üniversite öğrencisinin öldürüldüğü apartın boşaltıldığı iddiası21 Kasım 2019
Isparta'da 51 yaşındaki Turan'dan haber alınamıyor!Isparta'da 51 yaşındaki Turan'dan haber alınamıyor!19 Kasım 2019
Isparta'da bıçaklanan üniversite öğrencisi kız öldüIsparta'da bıçaklanan üniversite öğrencisi kız öldü19 Kasım 2019
Isparta Valisi Seymenoğlu'nun Şarkikaraağaç ziyaretiIsparta Valisi Seymenoğlu'nun Şarkikaraağaç ziyareti19 Kasım 2019
Isparta'da kadınlardan, üniversite öğrencisi Güleda Cankel'in öldürülmesine tepkiIsparta'da kadınlardan, üniversite öğrencisi Güleda Cankel'in öldürülmesine tepki20 Kasım 2019
TED Isparta Koleji Minikleri Zeytin Kurdu!TED Isparta Koleji Minikleri Zeytin Kurdu!19 Kasım 2019
EYT'nin devlete yıllık maliyeti dudak uçuklattıEYT'nin devlete yıllık maliyeti dudak uçuklattı21 Kasım 2019
Isparta Tarım ve Hayvancılık Fuarından çok özel fotoğraflar!Isparta Tarım ve Hayvancılık Fuarından çok özel fotoğraflar!16 Kasım 2019
Üniversiteli Güleda cinayetindeki ihmal iddiaları araştırılıyorÜniversiteli Güleda cinayetindeki ihmal iddiaları araştırılıyor20 Kasım 2019
Isparta il sağlık müdürülüğü'nden önemli bilgilendirmeIsparta il sağlık müdürülüğü'nden önemli bilgilendirme19 Kasım 2019
Gramı bir milyon euro: Bakanlık harekete geçti, ekonomiye kazandırılacakGramı bir milyon euro: Bakanlık harekete geçti, ekonomiye kazandırılacak20 Kasım 2019