AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz: "Türkiye aktör haline geldi"

"Aynı kararlılıkla devam edeceğiz. Bir aktör haline geldik. Oyun bozan ve kendi oyununu kuran bir ülke haline geldik. Dış politikadaki tarzımızla üslubumuzla dünyada artık ses getiren bir ülkeyiz" - "(Barış Pınarı Harekatı) Türkiye çok önemli bir oyunu bo

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz: "Türkiye aktör haline geldi"
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Isparta Düğün Salonları

ANTALYA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin, bölgesinde bir aktör haline geldiğini belirterek "Oyun bozan ve kendi oyununu kuran bir ülke haline geldik. Dış politikadaki tarzımızla üslubumuzla dünyada artık ses getiren bir ülkeyiz." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Antalya'da bir otelde düzenlenen AK Parti İl Dış İlişkiler Başkanları Akdeniz Bölge Toplantısı'nın açılışına katılan Yılmaz, AK Parti'nin Türkiye'nin en büyük partisi ve dünyada marka olduğunu söyledi. Partinin 10 milyondan fazla üyesi bulunduğunu ve kurumsal güçlü bir parti olduğunu vurgulayan Yılmaz, büyük bir hareketin 17 yıldır iktidarda kaldığını ifade etti.

Ekonomi, demokrasi ve sosyal alanda büyük dönüşümlere imza atmış, Türkiye'yi getirdiği nokta itibarıyla da dış dünyada etkili konuma yükseltmiş bir parti olduklarının altını çizen Yılmaz, AK Parti'nin bu özellikleriyle yoluna devam ettiğini aktardı.

Bir taraftan da Ankara'da sadece masa başında çalışmayan, bölgelere giden, meseleleri yerinde tespit ve teşhis eden, istişareyle ortak akılla hareket eden bir parti olduklarını bildiren Yılmaz, bu anlayışın bir yansıması olarak 7 bölgede Dış İlişkiler Başkanlığı olarak toplantılar gerçekleştirdiklerini ifade etti.

"Türkiye gerçekten son 17 yılda, her alanda olduğu gibi dış politikada da büyük bir değişim ve dönüşüm yaşadı. İnsani ve girişimci dış politika anlayışı içerisinde kurumsal yapısını çeşitlendirdi. Artık dış politika dediğimizde bütün kurumlarımızla dış ilişkileri yürütüyoruz." diyen Yılmaz, özel sektör ve sivil toplumla bunu gerçekleştirdiklerini anlattı.

- "Türkiye, çok önemli bir oyunu bozmuş oldu"

Sadece ülke gündemiyle değil, küresel gündemle de mazlumu koruyan, dünyada çok daha adaletli düzenin oluşması için mücadele eden öncü bir ülke konumunda olduklarını vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Güçlendikçe, geliştikçe engeller de engellemeye çalışanlar da güçleniyor ama bunlar bizi hiçbir zaman yolumuzdan alıkoymayacak, yolumuza aynı kararlılıkla devam edeceğiz. Türkiye geçmişte olayların ardından gelen bir ülkeyken son dönemlerde daha aksiyonel, olaylar olmadan, birtakım riskler ortaya çıkmadan önleyici tedbirler alabilen ülke olduğunu gösterdi. En son Barış Pınarı Harekatı ile bunun çok güzel örneğini ortaya koydu. Zaman içinde büyük riskler oluşturabilecek, hiçbir şey yapmasanız zamanla ülkemiz adına çok önemli maliyetler ortaya çıkarabilecek bir oyunu Türkiye zamanında ve çok akıllıca müdahalelerle çözmüş oldu. Türkiye çok önemli bir oyunu bozmuş oldu. Dünyada çıkan seslerin çeşitliliğine ve yüksekliğine baktığınızda bozulan oyunun ne kadar büyük olduğunu da tahmin edebilirsiniz. Türkiye, bu oyunu bozmasaydı gelecekte belki çok daha büyük maliyetlere katlanarak bu oyunu bozmak için uğraşmak durumunda kalacaktı. Belki de iş işten geçecekti."

Aynı kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini bildiren Yılmaz, "Bir aktör haline geldik. Oyun bozan ve kendi oyununu kuran bir ülke haline geldik. Dış politikadaki tarzımızla üslubumuzla dünyada artık ses getiren bir ülkeyiz. Türkiye, insani dış politikasıyla sadece yakın çevresinde değil, en uzak coğrafyalarda dahil her yere el uzatan, en fazla insani desteği, kalkınma desteği veren ülkelerin başında geliyor. AK Parti döneminde dış politika demokratikleşti." dedi.

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