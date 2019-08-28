KAHRAMANMARAŞ - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Şimdi Erdoğan düşmanlığı öyle bir hale getirmiş ki bazı kafaları, PKK orman yakıyor, dönüp PKK'ya neden ormanları yakıyorsun demek yerine kimi suçluyorlar, Erdoğan'ı ve AK Parti'ye suçluyorlar" dedi.

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi Alparslan Türkeş Mesire Alanı'nda muhtarlarla bir araya gelen Ünal, burada yaptığı konuşmada, dünyada güç dengesinin değiştiğini ve kaçınılmaz olan bu değişimin Avrupa'nın önde gelen ülkeleri tarafından da yavaş yavaş kabul edildiğini söyledi.

Ortaya çıkan yeni güçlerden birinin de Türkiye olduğunu vurgulayan Ünal, bundan hiç kimsenin şüphesi olmadığını ifade etti. Türkiye'nin yeni güç olmasının mimarının, önderinin Recep Tayyip Erdoğan olduğunu dile getiren Ünal, "içeride bazı kafaların bunu kabul etmediğini ve Erdoğan düşmanlığı yaptığını" belirtti.

Yaşanan bazı olayların yoruma gerek bıraktırmadığını belirten Ünal, şöyle konuştu

"Türkiye'nin yeni güç olmasının lideri Erdoğan'dır. Onun dik duruşu, milletine duyduğu sevda ve 17 yıllık mücadelesi bunun büyük şahididir. Bunu, dost, düşman herkes takdir ediyor. Şimdi düşman düşmanlığından dolayı Türkiye'nin bölgede, bölgeyi düzenlemek ve dizayn etmek isteyenlerin isteklerine boyun eğmediği ve Türkiye'nin çıkarları doğrultusunda hareket ettiği için Tayyip Erdoğan'a düşman, düşmanlar ama içeriye baktığımızda içeridekilerin niye düşman olduklarını anlamakta zorlanıyoruz. Şimdi Erdoğan düşmanlığı öyle bir hale getirmişki bazı kafaları, PKK orman yakıyor, dönüp PKK'ya neden ormanları yakıyorsun demek yerine kimi suçluyorlar Erdoğan'ı ve AK Parti'yi suçluyorlar. Diyorsun ki ya bak PKK ormanları yakıyor ve bunu da üstleniyor. 'Yok yok' diyor 'PKK yakmamıştır.' Artık düşmanlığı maalesef bu noktaya gelmiş durumda. Yani Erdoğan ve AK Parti düşmanlığı üzerinden artık Tayyip Erdoğan'ın ve AK Parti'nin karşısında olan herkesle bir araya gelmekte bir sakınca görmüyorlar. Yani 'düşmanımın düşmanı dostumdur' mantığıyla hareket eden bir siyaset, kusura bakmayın değerli muhtarlarım bu, siyaset değildir, buna siyaset diyemeyiz."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, siyasetin ve hizmetin ülke için yapılması gerektiğini vurgulayarak "Siyaset ülke için, mahalle için, ilçe için, il için yapılır. Siyasetin amacı hizmet üretmektir, değer üretmektir. Ülkeyi ayağa kaldırmak için gece gündüz çalışmaktır. Bunların yaptığına baktığınızda ne görüyorsunuz salt bir AK Parti düşmanlığı ve Tayyip Erdoğan düşmanlığı görüyorsunuz. Ve siz mahallenizde, ilçenizde bunu görüyor ve bunun ne anlama geldiğini görüyorsunuz. Biz 17 yıldan beri sizler şahitsiniz ya bu ülkeye hizmet etmek ve bunun için yarışmaktan başka ne yaptık. 17 yıldır hizmetten başka derdimiz olmadı. Yolu nasıl yaparız, suyu nasıl getiririz, ilçelerimizi, mahallelerimizi ve illerimizi nasıl ayağa kaldırırız. Bunun mücadelesini veriyoruz. Ve elhamdülillah 17 senede çok önemli gelişmeler kaydettik" değerlendirmesinde bulundu.











