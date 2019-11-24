KAHRAMANMARAŞ - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Kemal Kılıçdaroğlu, biliyorsunuz Afrin'e giriyoruz, girmeyin diyor. Sınır ötesi operasyon yapıyoruz, yapmayın diyor. YPG ve PYD'den bize zarar gelmez diyor. Yahu, sen bu milletin yanında mısın?" dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Ekinözü Sağlık Turizm Merkezi'nin temel atma törenine katılan Ünal, yaptığı konuşmada, Ekinözü ilçesinde çok önemli yatırımları hayata geçirdiklerini söyledi.

Sağlıkta, eğitimde, ulaşımda, şehirleşmede, her aşamada Türkiye'nin geliştiğini dile getiren Ünal, artık hizmetin de bu artan standarda göre verilmesi gerektiğini ifade etti.

Ünal, Türkiye'nin sınır güvenliği kapsamında yürüttüğü harekatlara ilişkin değerlendirmede bulunarak, şöyle devam etti:

"Türkiye Afrin'i, Cerablus'u, El Bab'ı, Tel Abyad'ı ve Resulayn'ı terörden temizlerken tek kişinin burnunu kanatmadı ve bu işi nasıl yapacağını bütün dünyaya gösterdi. Dün, Türkiye'nin toprak bütünlüğünü tartışanlar, Türkiye'nin bölünmesini konuşanlar vardı. Dün, Türkiye'nin Güneydoğu'sunu Türkiye'den ayıran haritaları paylaşanlar vardı. Bugün ne yaptık, hamdolsun o haritayı yırttık, çöpe attık ve Türkiye'nin sınır güvenliğini ve toprak bütünlüğünü garanti altına aldık. Hani bunlar özerklik ilan ediyorlardı. Ellerinde kağıtlarla Cizre'de, Diyarbakır'da, Silvan'da, Nusaybin'de hani böyle deklarasyon altında özerklik mektupları okuyorlardı ya, çukurlar kazıyorlardı ya... Artık, Türkiye terörü konuşurken Diyarbakır'ı, Cizre'yi, Nusaybin'i konuşmuyor. Artık Tel Abyad'ı, Resulayn'ı konuşuyoruz. Bütün bunlar olurken hep beraber bir 15 Temmuz yaşadık, terör koridoru yaşadık."

- "Toprak bütünlüğü söz konusu olduğunda siyaset konuşulmaz"

Mehmet Akif Ersoy'un "Toplu vurdukça yürekler, onu top sindiremez" dizelerini hatırlatan Ünal, birlik ve beraberliğin ne kadar önemli olduğuna dikkati çekti.

Vatandaşları, birlik ve beraberlik içinde yaşamaya davet eden Ünal, şöyle devam etti:

"Biz birlik beraberlik içinde olduğumuz sürece, kardeşliğimizi koruduğumuz sürece, birilerinin bazı sorunları bahane ederek aramıza fitne sokmasına müsaade etmediğimiz sürece, birilerinin bazı sorunların çözümünden değil de o sorunları büyüterek halkta infial uyandırmak, halkı galeyana getirmek isteyenlere karşı dik durduğumuz, birliğimizi beraberliğimizi, dirliğimizi düzenimizi koruduğumuz sürece Allah'ın izniyle bu milleti durduracak bir güç yoktur. Kemal Kılıçdaroğlu, biliyorsunuz Afrin'e giriyoruz, girmeyin diyor. Sınır ötesi operasyon yapıyoruz, yapmayın diyor. YPG ve PYD'den bize zarar gelmez diyor. Yahu, sen bu milletin yanında mısın? Türkiye'nin birliği, dirliği, toprak bütünlüğü söz konusu olduğunda siyaset konuşulmaz. Ben şu anda memleket meselesi konuşuyorum, sen neden memleketin yanında durmuyorsun?"

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ise temeli atılan merkezin önemini anlatarak, tesis sayesinde şifalı suyun, aynı zamanda cilt sağlığı için de kullanılabileceğini söyledi.

Konuşmaların ardından ilçenin Orta İçme mevkisinde 14 konaklama odası, hamam, sauna, çamur uygulama odası, erkek ve kadın sağlık merkezinin yer alacağı tesisin temeli atıldı.

Ünal ve beraberindekiler daha sonra Elbistan Belediyesince Ceyhan Nehri'nin kaynağı Pınarbaşı bölgesinde yürütülen çalışmalara ilişkin Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz'den bilgi aldı.