İSTANBUL - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir ile eski AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden İSPARK, İSTAÇ, BELTUR, BELBİM, Medya AŞ, İSFALT ve İSTGÜVEN şirketlerinde işten çıkarılan ve belediye önünde eylem yapan işçileri ziyaret etti.

Kaya, İBB'nin Saraçhane'deki belediye binasının önüne gelerek işçilerle görüştü ve taleplerini dinledi.

Daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Kaya, AK Parti olarak bugüne kadar kazandıkları belediyelerde hiçbir işçinin işine son vermediklerini aktardı.

Bu durumun büyük bir adaletsizlik olduğunu vurgulayan Kaya, sözde adaletten bahsedenlerin haksız, hukuksuz ve adaletsiz bir şekilde işçilerin işine son verdiğini belirtti.

Bunu şiddetle kınadıklarının altını çizen Kaya, "Buradaki işçi kardeşlerimizin hikayeleri gerçekten çok dokunaklı. 'Çocuğum üniversiteyi kazandı, hazırlık yapacağım işten çıkarıldım.' diyor. Yüzde 80 engelli evladına tek başına bakan hanım kardeşimiz, yine tek başına 4 çocuğunu namusuyla, iffetiyle geçindirmenin, çocuklarını okutmanın mücadelesini veren bir hanım kardeşimiz işten çıkarıldı. Yaşlısı olan, küçük çocuklarına bakan binlerce insanımızı işten çıkarttılar. Şiddetle bu işten çıkartmaları kınıyoruz." diye konuştu.

"Temennimiz bu zulme son verilmesi"

"Biz milletimize anlatmaya çalıştık. 'CHP'nin yalanlarına kanmayın.' dedik. O yalanların şimdi nasıl yalan olduğunu milletimiz bir bir görüyorlar." diyen Kaya, işçilerin haklı mücadelelerinin yanında olduklarını kaydetti.

Kaya, sürecin hukuken de takipçisi olacaklarını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Bizim temennimiz bir an önce bu işten çıkartmalara, bu zulme son verilmesi. Sadece İstanbul'da değil, Bolu'da, İzmir'de, CHP'nin AK Parti'den aldığı bütün belediyelerde benzer işten çıkartmalar var. Hatta ittifakın aldığı farklı illerde de aynı şey söz konusu. Şehit yakınlarımızın, gazilerimizin dahi işten çıkarıldığı günleri yaşıyoruz. AK Parti olarak tüm Türkiye'de haksızca, hukuksuzca, adaletsizce işten çıkarılan bütün kardeşlerimizin hukuk mücadelelerinde yanlarında olacağız. Hukuklarının korunması anlamında gerek İBB'de gerek AK Parti meclis grubu olmak üzere üzerimize düşeni yapacağız."

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun verdiği karardan bir an önce dönmesini ve bu hukuksuzluğa, adaletsizliğe bir an önce son vermesini temenni ettiklerini söyleyen Kaya, "Selde kendisi tatildeyken 50 vatandaşımızı kurtaran kardeşimiz burada. 25 yaşında gözyaşları içerisinde o sel günü gösterdiği fedakarlığı anlattı. Ödül beklerken İBB'den kapının önüne konan bu kardeşimiz, bütün kardeşlerimiz de aynı şekilde bir an önce işlerine geri alınmalı hatta verdikleri o günkü mücadeleden dolayı da ödülleri verilmeli." dedi.

"Seçim öncesinde 16 milyonu kucaklayacağız diyen bir aday vardı"

Kaya, bir gazetecinin, çıkarılan işçilere gönderilen mesajı hatırlatarak, "Mesajda 'görülen lüzum üzerine' yazılmış. Siz bunu nasıl okuyorsunuz?" sorusu üzerine, "Tamamen partizanca, haksız, adaletsiz bir yaklaşım. Seçim öncesi dönemde 16 milyonu kucaklayacağız diyen bir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı vardı. Yine CHP Genel Başkanı, 'Hiçbir şekilde CHP'nin kazandığı yerlerde işten çıkartma olmayacak, namus sözü veriyorum.' demişti. Ben bu namus sözü verenlere, 16 milyon insanı kucaklayacağız diyenlere sesleniyorum, bir an önce bu zulümlere son verin. Sadece İstanbul'da değil farklı illerde de bu işten çıkartmaları duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

İşten çıkarılan bir kadının, üniversiteye gitmeye hazırlanan çocuğunun, "Anne ben üniversiteye gitmeyeyim, size bakayım." sözlerini gözleri dolarak okuduğunu anlatan Kaya, "Çocuklarımızı okutmak için AK Parti döneminde 17 yıldır verdiğimiz büyük bir mücadele var. Üniversiteye giden öğrencilerimize AK Parti döneminde verdiğimiz burslar var. CHP zihniyeti o dönem bursların iptaline yol açmıştı. Buradaki kardeşlerimizin en çok rahatsız olduğu husus, 'Bize ATM'ci deniliyor.' diyorlar. Böyle bir algı operasyonu yapılmasından da kardeşlerimiz son derece üzgünler. Hepimiz emeğimizle aldığımız parayı hak eden insanlarız diyorlar. Bu da çok önemli bir nokta." diye konuştu.

"İki seçim arasında alınmayan da işten çıkarılmıştır"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, "İşten çıkarılmaların nedeni iki seçim arasında yapılan alımlar olarak gösteriliyor. Bu durum hukuksuz mu?" sorusunu ise şöyle yanıtladı:

"İki seçim arasında alınmayan da onlarca kişi işten çıkarılmıştır. Belediyenin tabii ki ihtiyaçları doğrultusunda her zaman işe alımlar olabilir ve bu insanlar elbette ki liyakatine, işin tanımına göre işe alınmış kişilerdir. Onlarca yıldır çalışan, bu belediyeye emek veren kardeşlerimiz de işten çıkarılmış. Bence tüm Türkiye'deki insanlarımızın özellikle İstanbullu kardeşlerimizin aklını bulandırmak, bir algı operasyonu yapmak için ki hep algı operasyonlarıyla geldiler bugüne. Algı operasyonuna hizmet etmek için söylenmiş bir cümledir. Şiddetle kınıyorum."

Bir diğer gazetecinin, "Bin 300 kişi işten çıkarıldı ama bir taraftan da işe alımlar devam ediyor. İmamoğlu, buradaki 3 kişiyle görüşerek sizler de CV'nizi vererek başvurunuzu yapabilirsiniz.' dedi." yorumu üzerine Kaya, "İhtiyaç olduğu halde buradaki işçi kardeşlerimizin işlerinden atıldığını anlıyoruz. Bu seçim döneminde insanlarımıza algı operasyonu yaptılar. Bu vesileyle, Türkiye'deki bütün insanlarımızın da CHP'nin gerçek yüzünü bu işten çıkartmalarla gördüğünü umuyorum. Bu belediyeye kimler girecek hep birlikte göreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

"Bu millet hak arama mücadelesinden vazgeçmez"

Eski AK Parti Milletvekili Metin Külünk de işçileri ziyaret ederek, onlara eşinin evde yaptığı yemekten getirdi.

İşçilerin perşembe gününden bu yana mücadele verdiklerine işaret eden Külünk, belediyenin iştiraklerindeki işçi çıkarımlarının devam edeceğine yönelik ciddi işaretler olduğunu belirtti.

Külünk, "Çünkü görevi devralan şahıs ve 15 Temmuz'un arkasındaki aklın, İBB'yi illegal terör örgütlerine teslim etme noktasında vermiş oldukları sözler var. Kandil'in İstanbul'u kontrol etmesinin önünü açmak için vermiş oldukları sözler var. Bu sözlerin gereğini yerine getirebilmeleri için İstanbul'a yıllarca hizmet eden büyükşehir çalışanlarını işten etmek zorunda olduklarına inanmaktalar." ifadelerini kullandı.

İstanbul'u yerel hizmetler noktasında zor günlerin beklediğini kaydeden Külünk, "O da şunu iyi bilmeli, gerektiğinde bu Saraçhane Parkında 10 bin, 20 bin çadır olur. Bu millet hak arama mücadelesinden vazgeçmez. Bu göstermektedir ki, seçimden önce hem CHP'nin başındaki şahıs hem şu anda belediye başkanlığı koltuğunda oturan şahıs vermiş oldukları tüm sözleri unutmuş o sözlerin unutulmuşluğu üzerine bir süreç yönetmektedir." diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığının süreci dikkatle takip ettiğini dile getiren Külünk, hak arama mücadelesinde Cumhurbaşkanlığının yanı sıra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının da işçileri asla yalnız bırakmayacağına inandığını ifade etti.

"Emekten bahseden CHP'li milletvekilleri nerede?"

Külünk, "Buradan gözükmektedir ki, CHP işçi düşmanıdır. CHP 15 Temmuz'un arkasındaki kirli aklın emrindeki tüm sol terör örgütleriyle iç içedir. CHP emek düşmanıdır." ifadelerini kullandı.

CHP'li belediyelerin bu kararlarını gözden geçireceklerine inandığını ifade eden Külünk, "CHP'li belediyelerdeki kıyıma maruz kalan bütün işçi kardeşlerimizi işçi düşmanı olan CHP'nin genel merkezi önünde CHP'nin başındaki şahsa 'Verdiğin sözü yerine getir.' çağrısı yapmaya davet ediyorum. Bu işin öncülüğünü de HAK-İŞ yapmalı. 1 Mayıs'ta işçileri meydanlara emek mücadelesine davet eden DİSK, TÜRK-İŞ nerede? Emekten bahseden CHP'li milletvekilleri nerede? AK Parti'li, MHP'li milletvekili arkadaşlarımıza davetim var buraya. Gün bugündür. Bugün bu kardeşlerimizin yanında olacağız." diye konuştu.

Külünk, işçilerin çocuklarının okul ihtiyaçlarının tespit edilmesi yönünde işçi temsilcisine talimat vererek, bu ihtiyaçların karşılanacağını ifade etti.

AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir de İmamoğlu'na adaletli davranma çağrısında bulunarak, işçilerin her zaman destekçisi olacaklarını kaydetti.

Muhabir: Elif Küçük